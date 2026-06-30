Así es el Toyota Yaris 2026: más seguro, más equipado y desde 22.500 euros

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Toyota Yaris encara 2026 con una gama renovada, mejorada y más completa para seguir siendo una de las referencias entre los utilitarios híbridos. La gran novedad es la llegada del nuevo acabado Trendy, que se incorpora con la motorización Hybrid 120 y una dotación más atractiva, mientras que el acabado Style da un salto importante al adoptar la mecánica Hybrid 130, hasta ahora reservada a las versiones de enfoque más deportivo.

Con esta actualización, Toyota refuerza uno de los pilares de su gama urbana: un coche compacto, eficiente y pensado para el día a día, pero ahora con más tecnología, más seguridad y una imagen más cuidada.

Nuevo acabado Trendy: más estilo para el Yaris Hybrid 120

La gama 2026 del Toyota Yaris introduce el acabado Trendy, asociado a la motorización Hybrid 120. Esta versión busca ofrecer un punto intermedio especialmente interesante dentro de la gama, combinando una estética más llamativa con un equipamiento más completo.

Entre sus elementos principales destacan las nuevas llantas de 17 pulgadas, los faros delanteros LED con sistema AHB, el cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, los sensores de aparcamiento y un interior más refinado. También se incluyen elementos pensados para facilitar el uso diario, reforzando esa orientación urbana que siempre ha definido al Yaris.

Toyota sitúa este nuevo acabado desde 22.500 euros, aunque también estará disponible mediante financiación desde 125 euros al mes con Toyota Easy Plus, que incluye 4 años de garantía y mantenimientos.

Style sube de nivel con el motor Hybrid 130

Otra de las claves de la renovación está en el acabado Style, que incorpora ahora la motorización Hybrid 130. Esta mecánica, que antes era exclusiva de las versiones GR SPORT, eleva la potencia de 116 a 130 CV, ofreciendo una respuesta más inmediata y una conducción más ágil sin renunciar a la eficiencia habitual del sistema híbrido de Toyota.

El movimiento es significativo porque acerca la versión más potente del Yaris a un acabado de orientación más generalista, no necesariamente deportiva. En la práctica, esto convierte al Style en una de las opciones más equilibradas de la gama para quienes buscan un urbano eficiente, pero con un extra de prestaciones.

En equipamiento, el Style añade respecto al Trendy elementos como el detector de ángulo muerto, el asistente de salida segura, los asientos delanteros calefactables, el volante calefactable y una tapicería mixta de tela y cuero sintético.

Style Plus: más tecnología y confort

Por encima se sitúa el Style Plus, que también se actualiza con la motorización Hybrid 130. En este caso, el enfoque es más tecnológico y confortable, con elementos como el techo panorámico, el sistema Toyota Smart Connect+ con pantalla de 10,5 pulgadas y el Head-up Display de 10 pulgadas.

Además, todos los acabados del Toyota Yaris 2026 incorporan ahora de serie retrovisores exteriores plegables eléctricamente, una mejora sencilla pero muy útil en el uso urbano, especialmente en maniobras de aparcamiento o calles estrechas.

Nuevo color Gris Celestita y paleta actualizada

La renovación de la gama también trae cambios en la oferta de colores. El Toyota Yaris 2026 estrena el nuevo Gris Celestita, que sustituye al anterior Gris Grafito y aporta una imagen más moderna y sofisticada. La paleta mantiene otros tonos ya conocidos como Verde Everest, Negro Azabache, Blanco Classic, Azul Florida y Rojo Emoción, además del Gris Trueno, reservado para el acabado GR SPORT.

El acabado bitono seguirá estando disponible únicamente en el GR SPORT Plus, con tres combinaciones: Blanco Perlado, Rojo Emoción y Gris Trueno.

Precios de acceso a la gama Toyota Yaris

El acceso a la gama lo marca el Toyota Yaris Hybrid Active, que además recibe una rebaja de 400 euros. Su precio de partida queda fijado en 21.500 euros en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España.

Por su parte, el nuevo Yaris Hybrid Trendy arranca en 22.500 euros o desde 125 euros al mes financiando con Toyota Easy Plus, programa que incluye cuatro años de garantía y mantenimiento, según la información facilitada por la marca.

Un urbano híbrido cada vez más completo

Con esta actualización, el Toyota Yaris refuerza sus argumentos frente a otros utilitarios electrificados. La llegada del acabado Trendy amplía las opciones para quienes buscan un diseño más atractivo sin saltar a las versiones superiores, mientras que la incorporación del motor Hybrid 130 al Style hace que la versión más potente gane presencia dentro de la gama. Más equipamiento, más seguridad, nuevas opciones de color y una gama mecánica mejor estructurada: el Yaris 2026 no cambia de filosofía, pero sí afina su propuesta para seguir siendo uno de los híbridos urbanos más competitivos del mercado.