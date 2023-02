Cristina Bajo: “Participar en un ensayo clínico me ha cambiado la vida”

La historia de Cristina

“La enfermedad avanzaba deprisa y yo vivía en pánico absoluto porque me levantaba por la mañana y cada día estaba peor. Mi neuróloga me propuso entrar en un ensayo clínico porque, en ese momento, para la esclerosis múltiple primaria progresiva no había ningún tratamiento”, explica Cristina Bajo. Entró en la fase II del ensayo, en el conocido como doble ciego, esto significa que los pacientes no saben si están tomando placebo o medicación. Más tarde descubrió que ella estuvo con medicación todo el tiempo. Los resultados positivos hicieron que se pasase a la siguiente fase y todos los que participaban en el ensayo pasaron a tomar medicación.

A día de hoy, tras 10 años de investigación, el medicamento se ha comercializado y el ensayo se encuentra en fase IV para estudiar si tiene efectos secundarios a largo plazo. El objetivo del tratamiento es frenar la progresión. “Participar en un ensayo clínico me ha cambiado la vida. Si no hubiera participado, seguramente ahora estaría encamada”. Al año de entrar en el ensayo, la enfermedad echó el freno.

Gracias a la investigación clínica se consigue avanzar en conocimiento médico mediante el estudio de las personas. Con los ensayos clínicos se determina el funcionamiento de nuevos tratamientos a través de cuatro fases. El pasado año, en España, más de un tercio de los ensayos (328) se centraron en fármacos para tratar el cáncer, el área con más estudios, seguida de las enfermedades del sistema nervioso, el área en el que se enmarca la esclerosis múltiple, y las patologías del sistema inmunitario. Las enfermedades respiratorias, hematológicas, víricas y cardiovasculares fueron las siguientes en número de ensayos en 2022, según los datos del Registro Español de Estudios Clínicos (REEC). Y el 25% de los ensayos clínicos están referidos a enfermedades raras con 230.

La importancia de participar en un ensayo clínico

Cristina sabe que cualquiera en su situación hubiera hecho lo mismo. “Cuando hay medicación, es elegir entre medicación y ensayo, pero en mi caso era ensayo o no tengo nada que darte”. Aunque Cristina tuvo todo el apoyo por parte de su entorno, admite que la decisión la tuvo que tomar ella. “Son decisiones absolutamente personales, eres tú el que sabes a qué te enfrentas, cómo estás, cómo te sientes y lo que quieres de la vida”.

España autorizó el año pasado más de 900 ensayos clínicos con medicamentos. La cifra es superior a la registrada en 2018 y 2019, años anteriores a la pandemia en los que se autorizaron 800 y 833 estudios clínicos, respectivamente. El 86% de los ensayos fueron impulsados por compañías farmacéuticas, cuya inversión en esta partida ha venido aumentando en los últimos años hasta los 789 millones de euros, el 60% del total de la inversión en I+D del sector en España, según refleja la última Encuesta sobre Actividades de I+D publicada por Farmaindustria.

“El ensayo clínico es la esperanza de la cura. La investigación y los ensayos clínicos ayudan a que algún un día acabemos con enfermedades” Cristina Bajo.

Cuando decides entrar en un ensayo clínico, los médicos te informan de los pros y contras y, aunque siempre hay cierto miedo, Cristina admite que “la medicina es una ciencia empírica, se aprende probando, por lo que no hay más remedio que hacer ensayos clínicos y participar en ellos, es la única manera de que evolucione”.

Inversión en investigación

La investigación clínica genera un gran círculo virtuoso, ya que implica inversión en los hospitales por parte de las empresas promotoras de los ensayos; contribuye a la cualificación de los profesionales sanitarios, con lo que se incrementa la calidad de la prestación de nuestro sistema sanitario, y abre nuevas posibilidades a los pacientes españoles, para muchos de los cuales la participación en un ensayo clínico puede suponer una oportunidad única para curar su enfermedad.