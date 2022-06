Dolor crónico: las claves para entender una enfermedad que reduce la calidad de vida

Con la colaboración de:





Texto: ANDREA PUCHADES

Del dolor se dice que tiene la capacidad de volver inteligentes a los hombres “pobres de espíritu”, como enunció Dostoievski, que es “un gran maestro” atendiendo a la premisa de Concepción Arenal o que, incluso, es el preludio de una mejor vida. Al menos así lo entendía Shakespeare.

De izquierda a derecha: Mª García Layunta, Jaume Sagalés, Carlos Laguna, Carlos Tornero, Pedro Ibor, Daniel Montesinos, Silvia Tomas.

No obstante, más allá de su romantización, el dolor merma la calidad de vida de las personas y, además, “es una experiencia emocional desagradable”. Así se expuso el pasado 7 de junio en el evento “El reto del dolor crónico en la Comunitat Valenciana”, organizado por Levante-EMV con la colaboración de Fundación Grünenthal con el objetivo de ofrecer una visión periférica de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya reconoce como enfermedad y no como síntoma.

Maria García Layunta, directora General de Asistencia Sanitaria.

Y es que, como apuntó el periodista y recientemente patrono de Fundación Grünenthal, Jaume Segalés, cuatro de cada diez españoles sufre dolor y casi dos de cada diez, dolor crónico. Es decir, en torno al 17 % de la población nacional sufre una enfermedad que, en el caso de la Comunitat Valenciana, afecta a más de 800.000 personas.

El dolor es el segundo motivo de consulta en Atención Primaria y el coste económico de la patología implica el 2,5 % del PIB. A su vez, según datos de la Encuesta Nacional de Salud, cabe destacar que entre los cinco problemas crónicos de salud más prevalentes se encuentran tres patologías dolorosas: la lumbalgia, la cervicalgia y la artrosis.

Pese a ello, la demora en el diagnóstico se prolonga, de media, más de dos años en la autonomía valenciana y el grado de satisfacción de los pacientes no supera los cuatro puntos sobre diez.

Dolor “totalmente invalidante”

Daniel Montesinos, vocal de Aspaym en la Comunitat Valenciana, sufrió una lesión hace seis años que le unió, de por vida, a su silla de ruedas. No obstante, antes de ser diagnosticado de dolor neuropático ya convivía con otro tipo de dolor crónico: la artrosis.

El dolor “intenso, que quema” descrito es, en sus palabras, “totalmente invalidante y desestabilizante a nivel psicológico”. “Vivir con ello supone una merma vital que coarta”, admite, “mi entorno también sufre porque ve cómo lo paso mal, aunque yo disimule muchas veces”.

Carlos Tornero, coordinador de la Estrategia de Dolor de la Comunidad Valenciana.

En este sentido, reconoce que la ayuda psicológica es fundamental, pues “te permite seguir adelante día a día”. “Gracias a la fuerza mental no he caído en la desesperación, me ha ayudado a implicarme en el tratamiento de mi enfermedad como paciente”.

Un aspecto que Carlos Laguna, presidente de la Comisión de Sanidad y Consumo de las Cortes Valencianas, tilda de “paradigmático”. “La actitud colaborativa del paciente es muy positiva”, expresa, lanzando un alegato empoderante.

Y es que, como reivindica Carlos Tornero, jefe de la Unidad del Dolor y del Servicio de Anestesiología del Hospital Clínico Universitario de València y coordinador de la Estrategia de Dolor de la Comunidad Valenciana, “debemos contemplar a los pacientes como un todo. Además del dolor físico, que es una obviedad, la patología también debe abordarse desde el punto de vista psicológico”. Hace referencia a un abordaje multidisciplinar que también pone en valor Pedro Ibor, vicepresidente del Colegio de Médicos de València y vicepresidente primero de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (Semdor).

“La implicación del paciente en su propia patología es fundamental. Hay muchos dolores en los que el paciente se muestra ajeno cuando debería ser muy proactivo. No podemos apostarlo todo a la labor del sanitario, somos los dueños últimos de nuestros cuerpos”, establece Tornero. No obstante, su postura es taxativa: “tenemos derecho a no tener dolor”. Así, defiende que “al paciente hay que escucharlo cuando llega a la Unidad del Dolor”.

Unidades del dolor universales

Carlos Laguna, presidente de la Comisión de Sanidad y Consumo de las Cortes Valencianas.

“Una vida marcada por el dolor tiene un efecto devastador”, afirma Mariam García, directora general de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que alude que el carácter subjetivo de la enfermedad dificulta su abordaje desde una única posición objetiva.

Y es que, si bien es cierto que no existe una tecnología específica para medir el dolor, sí se aplican escalas que posibilitan objetivizarlo. Estas permiten establecer que el dolor crónico está estrechamente vinculado al envejecimiento, pues el perfil predominante de pacientes son personas de avanzada edad.

“Nos encontramos con personas mayores con un dolor y que, además, presentan una importante disminución de su funcionalidad y calidad de vida”, explica Ibor.

El periplo, según su trayectoria, es el diagnóstico. “La labor de Atención Primaria como puerta de entrada del paciente es hacer un diagnóstico correcto del dolor entendido como enfermedad. Otra faceta muy importante es la prevención y promoción de hábitos de vida saludable, así como la farmacia comunitaria, pues existen muchos fármacos analgésicos de dispensación”, detalla.

Por ello, insta a las entidades públicas competentes a establecer criterios específicos de derivación y a contar con sociedades científicas en la función de formación del personal sanitario.

Pedro Ibor, vicepresidente del Colegio de Medicos de Valencia.

A este respecto, Tornero reconoce la importancia del personal sanitario y social para acometer el ya citado abordaje multidisciplinar y, aunque admite que “en la Comunitat Valenciana tenemos unidades del dolor referentes a nivel nacional”, estas deberían aumentar “dado el volumen de pacientes”. Estas unidades están presentes en todos los departamentos de salud autonómicos, bien de forma específica en los centros hospitalarios o mediante una red asistencial.

Entre sus virtudes, explica el jefe de la Unidad del Dolor y del Servicio de Anestesiología del Hospital Clínico, destaca técnicas clínicas que permiten reducir la ingesta de fármacos y promueven un sistema más sostenible bajo la férrea convicción de hacer de esta unidad un servicio universal.

Para ello, establece que es necesario “ordenar los elementos del Sistema Sanitario” incidiendo en las áreas de salud, la formación de profesionales sanitarios, la universalización del servicio y el trabajo en red interdisciplinar.

En este sentido, Laguna incide en la significación del “esfuerzo que se está haciendo en Sanitat”. “Se van a hacer grandes cosas, solo hay que mirar los presupuestos expansivos con un incremento de más de 40 millones de euros desde 2015”, manifiesta.

Plan de Salud 2022-2030

Las “grandes cosas” a acometer en materia sanitaria vindicadas por Carlos Laguna se materializan en el Plan de Salud 2022-2030, que abordará los problemas de salud prioritarios en la actualidad. En este, el dolor crónico se contempla como una prioridad política al ser “un factor limitante en la calidad de vida”, anuncia García.

Daniel Montesinos, vocal de ASPAYM.

La enfermedad conlleva “graves consecuencias en el ámbito familiar, social y personal, con gran repercusión socioeconómica y un problema de Salud Pública”, remarca. Así, el que será el quinto Plan de Salud valenciano, del que ya se dispone de borrador, incluye el dolor crónico como un objetivo específico en la línea ya emprendida por otras comunidades autónomas.

De este modo, la iniciativa busca “poner orden en un sistema repleto de profesionales muy válidos mediante la organización del esfuerzo y talento”, según la directora general de Asistencia Sanitaria. Además, siguiendo la estrategia específica para la mejora de la atención del dolor crónico planteada en 2019, algunos de los ítems abordados son la optimización de la farmacoterapia y la promoción de prácticas de mayor efectividad y eficiencia, así como la adecuación y revisión del tratamiento farmacológico.

Ejemplo de este premisa es la creación del Programa de Manejo Personal del Dolor Crónico, un taller de dos horas y media semanales durante seis semanas en las que cada participante es guiado para adaptar el contenido de la materia a las necesidades de su enfermedad.

Así, partiendo del principio de equidad, como defiende Laguna, desde Cortes Valencianas se incide en el tratamiento de la discapacidad en la estrategia autonómica del dolor crónico.

“El dolor es un problema consustancial al ser humano. Se han buscado siempre certezas, pero la respuesta, como siempre, parte de la ciencia. Gracias al Sistema Sanitario se ha podido democratizar. Mitigar el dolor es un derecho fundamental. Conoceremos para actuar, desarrollaremos la estrategia y mejoraremos los canales de comunicación”, concluye Mariam García.