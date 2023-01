“Si no hubiera sido por la Supercopa de España en Arabia Saudí, con la llegada de la pandemia yo creo que el 50% o más de los clubes de fútbol hubieran desaparecido porque no había ningún ingreso y los jugadores tenían que seguir cobrando. La subvención de la Federación Española fue lo que salvó a todo el fútbol modesto y su base”. Este es el sentir no solo de José Ramón Cuetos, presidente de la Real Federación del Fútbol del Principado de Asturias, sino de todo el fútbol español que no es de élite. Todas las federaciones territoriales celebran de un modo especial el torneo que organiza la RFEF y que en este 2023 se juega del 11 al 15 de enero y lo disputan Real Madrid, Real Betis, FC Barcelona y Valencia CF.

Más que animar a un equipo en concreto, José Ramón y sus homólogos de las federaciones territoriales celebrarán el éxito del torneo con cada gol. “Por primera vez que yo recuerde -y llevo más de 20 años en la federación asturiana de fútbol- todas las federaciones territoriales, todas, estamos de acuerdo en la importancia de un torneo como la Supercopa de España por lo que supone para todos los clubes modestos del país”, explica Cuetos.

Triplicar los ingresos de las territoriales

En cifras, en el caso asturiano, “de repartir 300.000 euros anuales aproximadamente hemos pasado a ingresar en torno a 1 millón de euros. Por ejemplo, nuestros clubes de Segunda Federación perciben 140.000 euros, además, nos ayudan en otros gastos como los desplazamientos para equipos juveniles -tanto de fútbol 11 como de fútbol sala-, y todo ese montante viene de ahí, de la Supercopa”, señala el presidente asturiano.