Desde que comenzase su trayectoria en la sección deportiva de la Radio Popular de Reus, hace ya más de 30 años, Buenafuente se ha convertido en uno de los presentadores más reconocidos y queridos. Con un Premio Nacional de Televisión a sus espaldas, detrás de su talento y de naturalidad se encuentra además un patrón claro: el humor nos ayuda a conectar con los demás.

“El humor no conoce ni límites, ni situaciones idóneas. Es un estado de ánimo, es una reacción, es química pura, algo que no puedes controlar, ahí está su grandeza y su potencia”. En este vídeo de #MejorConectados, a través de reflexiones y aprendizajes obtenidos a lo largo de toda su carrera, Buenafuente explica también cómo el humor nos ayuda en nuestras relaciones interpersonales, cómo sirve de antídoto terapéutico para los días grises y la importancia que tiene para que, en su día a día, el trabajo no solo salga, sino lo haga de la mejor forma.

Detrás del humor se esconde también liderazgo, una manera de entender mejor a los demás que ayuda a crear una situación y un clima adecuados para que el talento fluya. Nos posibilita, en definitiva, a conectarnos mejor. Con nosotros, con los demás y con el mundo que nos rodea.