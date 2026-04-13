Nerea Pérez FernándezResponsable de Relación con Inversores y M&A de GAM
Presenta:
Álvaro Aristegui, Analista Renta 4
Presenta:
Álvaro Aristegui, Analista Renta 4
General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha culminado una profunda transformación en los últimos años, evolucionando desde un perfil tradicionalmente cíclico a convertirse en un proveedor diversificado de servicios para la industria.
Con más de 20 años de trayectoria, la compañía ha fortalecido su modelo de negocio, ha mejorado su rentabilidad y ha reducido drásticamente su dependencia de sectores como la construcción.
La clave de la nueva GAM reside en un modelo de negocio equilibrado sobre tres pilares fundamentales:
Negocio Recurrente (Alquiler a Largo Plazo): Este segmento, basado en contratos de 3 a 5 años, ya representa cerca del 30% de la facturación total. Aporta una visibilidad y recurrencia de ingresos sin precedentes, con una cartera contratada de 280 millones de euros y una tasa de renovación de contratos superior al 90%.
Negocios sin CAPEX (Distribución y Posventa): A través de acuerdos con grandes fabricantes internacionales, GAM distribuye maquinaria en geografías exclusivas. Este modelo permite incrementar la facturación sin necesidad de realizar inversiones en activos, impactando positivamente en la rentabilidad.
Negocio Tradicional (Alquiler a Corto Plazo): La actividad de alquiler tradicional que, junto a otros servicios, completa la cifra de negocio y se beneficia de la alta demanda del mercado.
Gracias a esta estrategia, la compañía goza de una alta diversificación sectorial (logística, alimentación, automoción, etc.), donde ningún sector individual llega a pesar más del 10% del total.
El ejercicio 2025 ha sido un reflejo de esta sólida estrategia, alcanzando hitos financieros clave:
Facturación: 316 millones de euros, con un crecimiento del 4%.
Mejora de la Rentabilidad: El EBITDA ha crecido más que proporcionalmente a las ventas, mejorando la rentabilidad en un punto porcentual respecto a 2024.
Disciplina de Inversión: Se ha reducido la inversión en maquinaria (CAPEX) a un 53% sobre el EBITDA.
Reducción del Endeudamiento: la ratio apalancamiento se redujo en un 8%, demostrando la capacidad de crecer de forma sostenible.
Las líneas maestras para el futuro son claras y ambiciosas:
Crecimiento Sostenible: La compañía estima poder seguir creciendo de manera orgánica en los mercados en los que está presente, y además, se reactiva la estrategia de crecimiento inorgánico, analizando operaciones en España y Portugal para potenciar líneas de negocio de alto valor como energía, construcción modular y eventos.
REVIVER - Economía Circular como Ventaja Competitiva: REVIVER, la planta de refabricación de maquinaria en León, es ya una realidad a plena capacidad. Este proyecto es fundamental por su doble impacto:
En definitiva, GAM se presenta como una compañía renovada, con un negocio diversificado, una rentabilidad creciente y una ventaja competitiva única a través de su apuesta por la economía circular, sentando las bases para un futuro de crecimiento sólido y sostenido.