Diseñadores, productores y consumidores se han puesto de acuerdo: la sostenibilidad y la la responsabilidad también son necesarias, ahora más que nunca, en materia de moda. Pese a que la misma palabra moda indica algo pasajero o efímero, darle una vuelta a la manera en la que construimos nuestro fondo de armario se ha convertido en el must have de insiders.

Y, si las que más saben de la industria compran con conciencia, queda claro que esta tendencia ha llegado para quedarse. No cabe duda de que esta fiebre por alcanzar la fashion-sostenibilidad es tan atemporal como las gabardinas, los vestidos negros o las camisas blancas. En eso estamos de acuerdo pero, ¿qué es la moda sostenible? La que reduce su impacto medioambiental y social desde el principio hasta el final, lo que significa hacer un repaso desde la extracción de las materias primas hasta la distribución de las prendas, poniendo el foco también en la fabricación, la gestión de residuos o el lugar en el que se lleva a cabo, las condiciones en las fábricas o la proximidad. Así pues una prenda será sostenible si está diseñada y creada para durar, fomentando un modelo de producción ecológico y que lleve asociado unos salarios justos. Además en el proceso se habrá reducido al mínimo la huella de carbono y los residuos que pueda generar.

La elección: transparencia desde el primer clic

El Corte Inglés tiene dos herramientas muy útiles para saber si lo que tenemos entre manos es una prenda sostenible. En su web han destinado un espacio a agrupar todo su catálogo de sostenibilidad, en el que se puede filtrar la búsqueda por el origen de las materias primas; diseño y fabricación sostenible; economía circular; y producción local. Y en cada uno de estos capítulos hay además diversas posibilidades de seleccionar y filtrar por diferentes parámetros, certificaciones, formas de producción…

En tienda, a través de una exclusiva herramienta de escaneo desarrollada a partir de una imagen del código de barras, el cliente obtiene una información ampliada sobre los atributos de sostenibilidad del producto.

También es posible identificar una prenda sostenible buscando alguno de los sellos de certificación que actualmente existen, como GOTS (Global Organic Textile Standard). Este sello se otorga a las prendas elaboradas sin pesticidas y utilizando al menos un 70% fibras originarias de cultivo ecológico (un 95% en el caso de la variante orgánica). Además certifica que no se han usado químicos peligrosos ni mano de obra infantil. El distintivo Organic Content Standards (OCS) que verifica que una prenda contiene la cantidad exacta de una primera materia cultivada orgánicamente. La EcoLabel o Eco-etiqueta europea garantiza que en todo el proceso de elaboración de la prenda ha habido un impacto reducido. O el certificado NATURTEXTIL IVN certified BEST de la International Association of Natural Textile Industry (IVN), uno de los distintivos más estrictos y que vigila tanto los aspectos de sostenibilidad como los sociales.

El craddle to craddle certifica que el diseño y fabricación del producto minimiza el uso de recursos, así como que se ha concebido para la reciclabilidad total de todos los componentes que lo forman. Este vaquero G-Star de venta en El Corte Inglés podemos ver que cumple con el sello Craddle to craddle y con varios más.

De un tiempo a esta parte, la oferta de productos certificados (con los diferentes sellos de sostenibilidad) se ha multiplicado en El Corte Inglés. Miles de referencias certificadas GOTS, OCS, Oeko-Tex Standar 100... en productos de ropa interior, baño, pijamas, camisetas, camisas, ropa deportiva... etc.

Los vaqueros de Emidio Tucci, por ejemplo, están confeccionados con Dry Índigo de Tejidos Royo, con ahorro del 100% del consumo de agua en el proceso de tintura; menos 100% de vertidos; menos 89% de químicos y menos 65% en consumo de energía (certificado y garantizado bajo ECO-TECHNOLOGY de AITEX, Instituto de Investigación Textil).