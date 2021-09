Malta celebra el final del verano con eventos indispensables

Contenido ofrecido por:





Malta vuelve a brillar con luz propia, especialmente en esta época del año, perfecta para viajar y disfrutar de una escapada muy especial en un entorno inigualable. Estos cinco planes son solo algunos ejemplos de lo que Malta puede ofrecer a sus visitantes:

Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Malta 2021

El festival de fuegos artificiales de Malta es una tradición anual en Malta que atrae a miles de personas a ver la asombrosa exhibición de artesanía y creatividad en el cielo nocturno, un bonito despliegue de color que se celebra en cuatro impresionantes localizaciones. Serás testigo de un verdadero show piromusical, con los fuegos artificiales coincidiendo con el ritmo de un número musical, una impresionante exhibición.

El espectáculo que comenzó brillantemente el pasado 4 de septiembre en Gozo, continuará el próximo 9 de septiembre en Mqabba, el 11 en Mellieha y, por último, el 20 de septiembre, se pondrá el broche de oro en el gran puerto de Valletta.

¡El cielo de Malta se iluminarán todo septiembre!

Malta Rocks

El Malta Rocks ya está aquí. Los conciertos que tienen como objetivo mostrar todo el talento de los artistas locales, y al mismo tiempo, dar el pistoletazo de salida a una nueva éra post-covid para la industria del entretenimiento de Malta.

La primera edición del Malta Rocks (y que se convertirá en cita anual) tendrá lugar el 17 de septiembre de 2021 a partir de las 18:00 en Fosos (Floriana) y contará con la actuación de los siguientes artistas:

Destiny, Kantera, Kersten Graham, Lapes, Michela, Mikaela, Matthew James & Band, Owen Leuellen, Red Electrick, The Busker, The Rifffs, Tribali y Wayne & Band.

¡Los artistas locales tendrán todos los focos en el Malta Rocks!

It’s a Kind of Magic - The Queen Story

It’s a Kind of Magic – The Queen Story es un espectacular concierto que cuenta la historia de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon a través de sus mayores éxitos y las canciones de las leyendas que los inspiraron, una espectacular explosión de sonido a través de algunos de los mejores himnos de la música de la historia.

La Orquesta Sinfónica de la BBC junto con una banda de rock y un gran elenco de cantantes, interpretarán grandes hits de artistas como de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Aretha Franklin, John Lennon y por supuesto, los clásicos de Queen.

Tony Hadley (cantante superestrella de la icónica banda Spandau Ballet de los 80) rendirá homenaje a Queen prestando su voz a uno de sus éxitos más emblemáticos. Tony Vincent, estrella del exitoso musical de Queen 'We Will Rock You', junto con los vocalistas principales Vanessa Haynes, Rachael Wooding, Ashton Jones, Tim Howar y el grupo Capital Voices, interpretarán más éxitos de Queen, incluido Killer Queen, Somebody To Love, Don't Stop Me Now, Under Pressure, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody y muchos más.

The Malta International Airshow 2021

¡Llega la 26ª edición del espectáculo aéreo de Malta! Después de tres años de ausencia, el airshow se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en la Bahía de San Pablo (la exposición estática tendrá lugar en el aeropuerto internacional de Malta) con la participación de 8 países diferentes.

No te pierdas estas espectaculares exhibiciones con aviones pequeños, aviones supersónicos, helicópteros y los equipos nacionales de exhibición acrobática.

Pete Tong en directo desde Malta

El próximo 28 de septiembre en Floriana, Pete Tong, el famoso DJ, productor y locutor británico, estará en Malta junto con la Orquesta The Heritage y el director Jules Buckley en un concierto en el que volverán algunos clásicos atemporales.

Será un concierto de música electrónica, con tres álbumes de clásicos House, Chill y de Ibiza. Tong y compañía serán los reyes de la pista de baile con un estilo brillantemente reinventado, en un concierto en el que algunos de los hits más famosos harán un merecido regreso.