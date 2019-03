Global Omnium y BigML se alían para potenciar el ´machine learning´ en las startups

BigML, la plataforma americana líder en Machine Learning con raíces valencianas y GoHub de Global Omnium, han anuncido una alianza estratégica para impulsar el uso de técnicas avanzadas de machine learning (aprendizaje automático de las máquinas). Con esta colaboración quieren ayudar al sector tecnológico y empresarial valenciano, nacional e internacional a adoptar técnicas de machine learning en sus negocios, formarles y dar los pasos necesarios para mantenerse competitivos en el mercado.

BigML operará a partir de ahora desde las oficinas de GoHub, el nuevo centro de innovación de Global Omnium (empresa líder del sector del agua) y primera aceleradora de startups especializada en machine learning con la colaboración de BigML. La empresa líder en Machine Learning con base en Estados Unidos y Valencia desarrolla, desde 2011, la plataforma de machine learning de referencia que ayuda a casi 90.000 analistas, científicos y desarrolladores de todo el mundo a que implementen sus propias aplicaciones predictivas desarrolladas con la tecnología pionera de BigML.

Con este anuncio ambas compañías unen fuerzas para ayudar al sector tecnológico y empresarial valenciano, nacional e internacional, a ser más innovadores y competitivos, a incorporar técnicas de machine learning en sus negocios y formarles en los avances de este tipo de tecnología que ya está cambiando nuestras vidas y formas de trabajar. En las startups y otros sectores de negocio ya se aplican técnicas de machine learning que automatizan procesos de contratación de talento para acertar en los nuevos perfiles que se unen a la empresa; predicen la demanda para evitar roturas de stock; ayudan en la eficiencia del mantenimiento de equipación industrial para anticiparse así en la reparación de máquinas y evitar la pérdida de producción; se detecta el fraude y lavado de dinero a tiempo; se reconfigura de forma automática maquinaria compleja para que se produzca con la calidad esperada; se detectan mejoras de ahorro de energía; entre otras muchas aplicaciones del machine learning en el mundo real.

La presencia de BigML en GoHub supondrá el lanzamiento de un programa de actividades conjuntas que marcarán un antes y un después en el I+D+I, centrándose en la adopción del machine learning en instituciones, grandes corporaciones, pymes y startups. Para conseguir este objetivo se organizarán eventos a nivel local, nacional e internacional sobre el machine learning y su impacto en los negocios, con casos de uso para industria, finanzas, marketing, recursos humanos y seguridad, entre otros, contados por empresas y sus experiencias en este tipo de tecnología. También workshops de Machine Learning que ayudarán a los negocios en el proceso de aprendizaje de esta tecnología disruptiva. A través de esta serie de eventos, la alianza pretende potenciar el talento tecnológico, atraer nuevos partners y generar conocimiento de alta calidad en el ecosistema startup, que sigue en constante crecimiento.

Además, el acuerdo de colaboración entre GoHub y BigML favorecerá la generación de sinergias entre los productos y servicios de ambas empresas. Así ha sucedido con la plataforma IoT Industrial Nexus Integra, que ya está sirviendo como base para la aplicación a escala de las soluciones de machine learning desarrolladas en el entorno BigML.

El consejero delegado de BigML, Francisco Martín ha destacado destaca: "Me alegra de todo corazón tener en València una compañía como Global Omnium que apuesta fuerte por tecnologías disruptivas que ayuden a capturar las inquietudes del talento local que terminará produciendo tecnología exportable, con la riqueza que eso conlleva, y que los jóvenes no tengan que emigrar como me toco hacer a mí en su día".

La Directora de GoHub Patricia Pastor ha subrayado: "Los ecosistemas de innovación, especialmente cuando generan colaboraciónes entre startups y grandes corporaciones son un motor de crecimiento y competitividad. Este tipo de acuerdos son necesarios para acelerar su potencial, contar con plataformas tecnológicas como BigML que integren las capacidades más avanzadas nos permite. a ambas entidades ayudar a que el enorme potencial innovador del ecosistema valenciano alcance un siguiente nivel en tecnologías disruptivas".