Codigames gana uno de los premios Big Ban angels

El jurado de los Premios Big Ban angels 2019 ha desvelado los nombres de los ganadores de esta edición. Ademásde las categorías habituales que reconocen estos galardones (trayectoria de business angel, desinversión del año y startup más seductora), como novedad durante esta quinta edición se premiarán también la inversión y el corporate venture capital del año, así como la inversión más exitosa liderada por una mujer.

En este sentido, César Bardají ve su labor reconocida con el premio a la trayectoria de business angel, por su "dedicación completa" a la profesión que le ha permitido invertir, durante los últimos 8 años, en 38 startups de base tecnológica y desinvertir, hasta la fecha, en 22 (Wallapop, Habitissimo, Red Points o Mr Jeff). Además, de entre las 16 inversiones que aún presenta en cartera destacan: R&R Music (Akazoo), Augur I, Uolala! (Twilala), FancyBox (BePretty), Top Doctors, KnoxMediaHub, Arcadia Seed, Barkibu, Global Alumni, Wave, Faraday€

Pangea Aerospace recibe el premio a la startup que más ha seducido a los inversores privados dado que, tras su creación por diferentes ingenieros internacionales (Adrià Argemí, Xavier Llairó, Rasmus Bergström, Federico Rossi, Nicola Palumbo y Luis Bellafont), "es un proyecto altamente intensivo en capital que, en un año y medio de vida, ha recibido más de un millón de euros de inversión privada y ha ganado varias convocatorias de inversión pública", según su Co-founder & CEO, Adrià Argemí.

Por su parte, Codigames consigue el galardón a la mejor desinversión. Recientemente, sus socios fundadores (Francisco José Martínez y Zacarías Gómez), gracias a los beneficios obtenidos por la compañía, han recomprado la mayoría de su participación a sus socios inversores: Caixa Capital Risc, Faraday Venture Partners y Angels. Con sus últimos títulos, esta startup ha superado los 10 millones de descargas y se ha situado en las listas de los mejores videojuegos de Google Play y App Store.

En cuanto a la inversión del año ha resultado ganadora Bnext, compañía española que ha revolucionado el modelo bancario. Según su CEO y co-fundador, Guillermo Vicandi, su última ronda de financiación de serie A "ha superado los 22 millones de euros, lo que la ha convertido en la más importante del sector fintech de España y en la segunda más importante del país en la serie. Ésta ha estado liderada por inversores como DN Capital, Redalpine y Speedinvest, junto con el apoyo de otros ya existentes como Founders, Cometa, Enern, USM y Conexo".

Prosegur ha obtenido el premio de corporate venture capital más destacable. Dentro de su proyecto global de transformación, ha constituido durante este ejercicio un fondo de inversión con una dotación inicial de 30 millones de euros, con el que persigue potenciar su oferta de servicios y seguir generando valor a la compañía, al objeto de "obtener un retorno financiero, así como fomentar el desarrollo de nuevas tendencias y tecnologías que tengan un impacto disruptivo en el ámbito de la seguridad".

Finalmente, Elena de Benavides es galardonada con la inversión femenina más exitosa de los Premios Big Ban angels 2019. Actualmente lidera el área de Innovación abierta y emprendimiento de Red Eléctrica, desde donde canalizan los retos de innovación para la transición energética y el desarrollo de las telecomunicaciones del grupo. De Benavides ha desarrollado toda su carrera vinculada a entornos de innovación como consultora estratégica, emprendedora y directora de VC del grupo Gala Capital. También ha realizado operaciones como business angel en compañías como Zapiens, Onirix, Deplace o Muroexe, siguiendo su filosofía "put your money where your mouth is".

La entrega de galardones tendrá lugar mañana, a las 17:20 horas, dentro del marco del Congreso Nacional de Business Angels 2019, que se celebra en Marina de Empresas de Valencia. Además, el Palau de les Arts acoge esta tarde otros dos eventos de gran interés para el sector de la inversión privada: Valencia Investors Day, organizado por Big Ban angels y la Asociación Valenciana de Startups; e Investors Day del Entorno Pre-Mercado, celebrado por la asociación junto con Bolsas y Mercados Españoles (BME).