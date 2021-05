Las nuevas corrientes que entran con fuerza en el diseño de interiores han encontrado en Tuawa uno de los productos estrella para desarrollar las nuevas tendencias que pasan por la unión de la tecnología, la sostenibilidad y el minimalismo.

Tuawa es la última apuesta de Global Omnium/Aguas de Valencia y BRITA para desarrollar un sistema innovador de filtrado de agua del grifo que ahorra espacio, que no se ve y que combina el diseño con una nueva manera de consumir agua respetando el medio ambiente y luchando contra los plásticos de un solo uso.

Reducción en el consumo de agua embotellada = aumento de espacio en casa gracias a Tuawa

De esta manera, el diseño da un giro hacia la moda eco y apuesta por soluciones innovadoras que liberan espacio ya que, instalando Tuawa una familia puede disponer de 7m2 metros cuadrados extra, es decir, ¡decir adiós al plástico es como añadir una nueva habitación a tu casa! Tanto es así que si pusiéramos alineadas todas las botellas que consume una familia superaríamos el kilómetro de distancia, lo que debe hacernos reflexionar sobre nuestro impacto sobre el planeta.

Descubre la solución de filtrado para el agua del grifo con tecnología BRITA PRUÉBALA AHORA

Una solución “invisible”

Pero Tuawa no solo rompe moldes porque evita el almacenamiento de botellas sino porque es una propuesta “invisible” y permite armonizar el diseño de la cocina con la sostenibilidad en una línea minimalista de última generación. Las dos soluciones de Tuawa no ocupan espacio, se colocan debajo del grifo y no alteran la línea de diseño, al contrario que otras propuestas que son más aparatosas porque deben instalarse en el grifo, a la vista, u ocupar un espacio de servidumbre debajo del fregadero.

Una realidad que además tiene otras ventajas como la comodidad y el coste. Así, una familia española media de cuatro miembros llega a transportar al año, según los estudios realizados por Tuawa, hasta 1.500 kilos de agua (en cuatro años será el equivalente al peso de un elefante).

Es más, una familia de cuatro miembros puede llegar a gastarse al año casi 700 euros en botellas de agua y si es de seis miembros la factura sube a casi 1.100 euros, suponiendo un desfase de casi un 87% con Tuawa que permite consumir toda el agua que se quiera por solo 11,5 euros al mes ahorrando casi 880 euros al año.

Global Omnium/Aguas de Valencia ha impulsado esta propuesta para avanzar en la protección del Medio Ambiente desde los hogares, con el objetivo de frenar la contaminación por plásticos, disminuir los gases efecto invernadero y de contribuir al bienestar medioambiental y a la economía familiar.