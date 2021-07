South Summit ha dado a conocer la lista de las 100 startups que estarán presentes en la final de la Startup Competition. Todas las seleccionadas tendrán la oportunidad de hacer su pitch en directo ante las corporaciones, los inversores y los líderes del ecosistema emprendedor reunidos en South Summit 2021. Este encuentro, que tendrá lugar en Madrid entre el 5 y el 7 de octubre, bajo el lema ‘Shape the future’. Entre estas startups finalistas se encuentran un total de 4 proyectos originarios de la Comunidad Valenciana.

Tras un laborioso proceso han sido seleccionadas las startups más innovadoras del mundo, procedentes de industrias líderes, como Fintech, Educación, Healthcare, Software y Desarrollo, E-commerce, Impacto Social, AgriTech, Data & Analytics, Green & Clean Tech Solutions, Logística y Consumo.

Más de 3.800 empresas se han presentado a la Startup Competition 2021. De entre las cien elegidas, el 64% son de origen internacional y provienen de 24 países. Las restantes son startups nacionales, especialmente de Barcelona, Madrid y Valencia.

Respecto a su etapa de desarrollo, casi 4 de cada 10 startups finalistas de South Summit 2021 se encuentran en fase ‘early’, un 38% ya alcanza el nivel ‘growth’ o scaling up, un 19% se sitúa en fase ‘semilla’ (seed) y solo un 1% en ‘concept’. Además, un 74% de estas startups obtiene ya ingresos derivados de su negocio.

Entre las finalistas predominan proyectos fundados por hombres (73%) y cerca de 3 de cada 10 de estas iniciativas han sido creadas por varios fundadores, hombres y mujeres.

La lista de startups finalistas ha sido decidida por un Comité integrado por reconocidos inversores y expertos en innovación, basándose en criterios como el nivel de innovación, la escalabilidad, el potencial interno de crecimiento, la capacidad de inversión y las características del equipo humano que compone cada empresa.

Entre estas 100 finalistas, destaca la presencia de cuatro startups valencianas:

• ClimateTrade: una plataforma de blockchain creada para agitar los mercados de carbono tradicionales. Aporta transparencia y seguridad a las transacciones de créditos de carbono permitiendo eliminar los intermediarios con el objetivo de crear un ecosistema en el que poder compensar de forma fácil y segura la huella de carbono invirtiendo en proyectos sostenibles

• Hearts Radiant: se asocia con médicos, gerontólogos, neurocientíficos, universidades, instituciones, otras startups, y con sus propias instalaciones de Human Lab en Valencia para realizar sus propios ensayos clínicos para la investigación de la longevidad saludable. Rosita ayuda a las personas mayores a revertir la fragilidad, con diagnósticos y tratamientos en casa, dándoles años adicionales de salud.

• internxt: una alternativa a soluciones existentes de cloud basada en un blockchain. Utiliza la innovación como forma de asegurar que los archivos permanezcan privados para el usuario final, protegiendo la privacidad de sus usuarios en conflicto con su modelo de negocio.

• SimpleCloud Education: un WaaS basado en la nube para la educación y creación remotas e híbridas. Permiten la educación y la colaboración remotas en tiempo real incluso para los cursos y proyectos más exigentes utilizando su workplace educativo, global y digital.

Así, entre la gran diversidad de las 100 startups finalistas se encuentran soluciones innovadoras que van desde una solución de desarrollo de módulos de propulsión eléctrica para nanosatélites, hasta una empresa de sensores táctiles orientados a la Robótica industrial.

En cualquier caso, las tecnologías de vanguardia son el factor común de los finalistas de esta edición. Inteligencia Artificial (21%); Electronics, Digital & Apps (10%); APIs & Enablers (8%); Cloud (7%); Internet of Things (4%); Big Data (4%); Machine Learning (3%), y Autonomous Vehicles (3%) son las tecnologías más utilizadas por las startups elegidas para South Summit 2021.

South Summit 2021 dará forma al futuro

Ese es precisamente el leit motiv de esta edición ‘Shape the future’, animar al ecosistema global innovador a formar parte de la transformación hacia el futuro basada en los tres pilares fundacionales de South Summit -Conexión, Innovación, Negocio- a los que se suma un cuarto, esencial para dar forma al futuro: la Sostenibilidad.

Durante tres días, Madrid se convertirá en el punto de encuentro de unos ponentes muy especiales: los ‘South Summit’s Shapers of the future’. Emprendedores y expertos en innovación que destacan por su contribución activa al cambio verde como: Christopher Gavigan, cofundador junto a la actriz Jessica Alba de The Honest Company; Gunter Pauli, creador del concepto ‘The Blue Economy’; Sebastian Siemiatkowski, cofundador y CEO de Klarna, la fintech europea más valorada; Bisila Bokoko, Global Leadership & Diversity Expert, una de las diez mujeres españolas más influyentes en el mundo de los negocios en América; Marcelo Claure, CEO de Softbank, el gigante de inversión japonés que está detrás de los principales “unicornios” o Francis X. Suarez*, Alcalde de Miami.

Al mismo tiempo, otros grandes nombres nacionales e internacionales del ecosistema emprendedor participarán en las experiencias exclusivas de ‘Leaders Forum’, celebradas en los lugares más emblemáticos de la capital y lideradas por el excepcional empresario y visionario Martín Varsavsky.

Y, como parte de su compromiso con el futuro y la juventud, South Summit ha lanzado la competición ‘Next Gen’, dirigida a jóvenes promesas del emprendimiento, de entre 14 y 17 años, quienes podrán participar en el concurso de proyectos, hacer su pitch ante inversores y corporaciones de alto nivel e inspirarse con las charlas de expertos y emprendedores de éxito, para prepararse para su futuro como emprendedores.

La edición 2021 de South Summit no se limitará a Madrid. La apuesta por el cambio y las oportunidades llegarán a Valencia en noviembre y, ya en enero de 2022, el ecosistema innovador tomará Bilbao.