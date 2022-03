Las nuevas tecnologías se han integrado en todos los sectores económicos, así como en todos los ámbitos de nuestro día a día.

En este sentido, las empresas se enfrentan desde hace años al reto de digitalizar todos sus procesos productivos para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. Además, la crisis provocada por la covid-19 ha acelerado este proceso notablemente, por lo que muchas de ellas tienen la necesidad de afronar estos cambios para poder sobrevivir.

Con tal de debatir acerca del proceso de digitalización de las empresas, Levante-EMV ha organizado un desayuno informativo, con la colaboración de Konica Minolta, en el que se abordarán asuntos relacionados con el teletrabajo, la seguridad, la eficiencia y automatización o la tecnología para las personas.

Tras los cambios acelerados en la forma en la que trabajamos a raíz de la pandemia, son muchas las empresas que han adoptado un modelo híbrido que mezcla el trabajo presencial con el teletrabajo. En este sentido, ¿cómo ayuda Konica Minolta a las empresas para adaptar estos nuevos planes y favorecer que se instaure el teletrabajo?

En Konica Minolta apostamos por la implantación de soluciones tecnológicas que ayuden a nuestros clientes a establecer planes que generen condiciones óptimas para crear un lugar de trabajo inteligente y conectado que rompa con las barreras de la comunicación y que posicione a las empresas, transformando la experiencia de nuestros clientes a través de una mayor eficiencia, innovación y crecimiento.

En este sentido, Konica Minolta cuenta con un gran porfolio de soluciones que ayudan a las empresas a transformar sus puestos de trabajo, como son: servicios en la nube, servicios de seguridad de datos, servicios de IT gestionados, servicios de automatización y flujos de trabajo, gestión inteligente de la información, servicios de impresión gestionados, Microsoft 365… Todo lo que las empresas necesitan para crear en sus organizaciones un lugar de trabajo inteligente. Nosotros mismos hemos adoptado estas soluciones para el lugar de trabajo digital compaginando presencia en la oficina y teletrabajo de una manera eficiente.

En esta era digital frenética, las empresas necesitan mantenerse al día. Cada vez son más las organizaciones que eligen soluciones en la nube para agilizar sus procesos, Según Konica Minolta, ¿cómo puede ayudar la nube a las empresas?

A medida que cambian los modelos de negocio, las organizaciones se alejan de una infraestructura de IT tradicional y van hacia una estrategia basada en la nube. Este modelo les permite gestionar grandes volúmenes de datos, trabajar de forma eficaz, mejorar la seguridad, controlar los costes, minimizar los riesgos y conectarse en cualquier momento y lugar.

Los servicios de Cloud Data Centre que ofrecemos desde Konica Minolta proporcionan una oferta de «Infraestructura como Servicio» (IaaS) en el que el cliente recibe un servicio personalizado, con consultoría y un soporte a la medida.

Todo esto siempre de la mano de nuestros expertos, quienes proporcionan una integración detallada que cubre la configuración de los elementos de red, así como los mejores consejos sobre cómo utilizar de forma óptima la nube en combinación con las soluciones de software para alcanzar sus objetivos.

Según vuestra experiencia, ¿creéis que la ciberseguridad es uno de los puntos que más preocupa a las empresas a la hora de dar el salto a la nube?

Sin duda alguna. La ciberseguridad es uno de los puntos clave, no solo para nuestros clientes, si no para todas las empresas que se adentran en el mundo digital. Las empresas quieren agilizar sus procesos, pero temen perder sus datos; sin duda, uno de los activos más importantes dentro de cualquier organización. Para afrontar una transformación de manera segura es imprescindible contar con un partner estratégico que no solo proporcione las mejores soluciones, sino que también garantice la seguridad.

Konica Minolta es el socio perfecto para estas situaciones, gracias a su filosofía holística de 360° de la seguridad de la información. Con nuestra probada experiencia conseguimos una visión de todas las áreas relevantes de la empresa y ofrecemos un gran abanico de paquetes de consultoría y la aproximación global a la seguridad de la información, dando soporte en la implementación de un concepto amplio de seguridad a todos los niveles.

¿Qué tipo de soluciones ofrece Konica Minolta como partner estratégico para facilitar la transformación a una oficina digital?

Además de las ya mencionadas, en Konica Minolta tenemos grandes soluciones que fomentan la digitalización de las empresas y de las oficinas. En este sentido, queremos poner énfasis en la importancia que tiene también la gestión documental y cómo Konica Minolta puede ayudar a las empresas en este punto. «Docshare» es una plataforma que permite a nuestros clientes gestionar todos sus documentos de manera rápida y sencilla, teniendo accesibilidad desde cualquier ubicación y dispositivo.

Docshare utiliza tecnología basada en la Inteligencia Artificial y permite la gestión de flujos de trabajo y la movilidad colaborativa; de este modo, el software consigue la máxima eficiencia en los procesos documentales, ahorrando tiempos al optimizar la transferencia de información entre departamentos. Gracias a la tecnología de Docshare, las empresas disponen de herramientas que les ayudan a fidelizar a sus clientes y optimizan el flujo de información entre los departamentos. En definitiva, facilita a las empresas la movilidad, la digitalización de los procesos y, en consecuencia, les permite ser más competitivas.

Aunque vuestra cartera de soluciones es extensa y abarca los ámbitos de la tecnología más importantes hoy en día, Konica Minolta es conocido sobre todo por su gran importancia en el mundo de la impresión. ¿Qué tendencias o hacia dónde va este sector actualmente?

Según nos vamos adentrando en el año, vemos un fortalecimiento de la automatización, un incremento del uso del embellecimiento, un crecimiento continuo de las compras de impresión online y un gran desarrollo de las tiendas web entre otros factores clave. Además, un sector que está en auge, gracias en gran medida al comercio electrónico, es el de producción de embalajes y etiquetas.

Atrás quedaron los días en que los envases y las etiquetas se diseñaban simplemente para ser útiles o prácticos, o como forma de identificar o proteger los bienes y productos. Especialmente con el aumento de la producción digital, las etiquetas y los envases son ahora una parte integral de las marcas y de todas las experiencias de compra. Lo que podemos predecir con seguridad, incluso en estos tiempos aún sin precedentes, es que existe una tendencia irrefrenable y es el gran cambio de la producción analógica a la digital. La evolución de la tecnología de impresión es imparable.