“Aprender, desaprender y reaprender. Retos para la educación y la empresa: la innovación en tiempos del metaverso.” Con este lema ESIC ha celebrado su VIII Congreso Internacional de innovación aplicada, IMAT, su gran foro con conferencias imprescindibles, mesa de debate, experiencias y casos de éxito, para entender y adelantarse a nuevos retos de educación.

Esta nueva edición celebrada las jornadas del 4 y 5 de julio se ha tratado la psicología y el aprendizaje, el Educaverso, la Financiación con Token y la Sostenibilidad.

ESIC Valencia ha celebrado el congreso Internacional de Innovación Aplicada que sitúa en el centro las últimas tendencias en educación y que busca entender y adelantarse a los nuevos retos de la enseñanza.

Eduardo Gómez, Presidente de ESIC, ha querido destacar el valor de ESIC en nuestra sociedad gracias a su papel innovador cuando “Hace más de 55 años hablar de marketing en un momento en el que nadie hablaba de marketing; cuando nadie daba unos títulos de marketing. Igual que luego hablar de todo el ecosistema digital, ecommerce...”

Gómez también ha indicado como ESIC se ha adaptado a los cambios que ha provocado la pandemia. “Fruto del covid hemos implantado hace un año nuestra nueva metodología transformative learning que le lleva al alumno y alumna por un camino donde el on y el off se combinan muy equilibradamente. Donde el aprendizaje previo, durante y de después también van engarzados. Vemos que este proceso le permite al alumado poder elegir aquello que quieren cursar de una manera más flexible y más horizontal.”

Uno de los términos que ha estado presente en el foro ha sido el de metaverso, “una realidad que va a llegar pero que todavía falta mucho que madurar. Estamos en un momento de grandes expectativas, pero está por ver una gran maduración”, ha añadido.

Premios IMAT por y para el futuro

Otra de las novedades en IMAT 2022, ha sido el de habilitar un espacio para que los mejores estudiantes presenten sus Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster con la finalidad de seguir construyendo y generando sinergias de diferentes perfiles.

En esta edición se ha premiado a María Martí Baidal (Mención Especial al trabajo Excelente) mejor trabajo de investigación sobre ‘Eurovisión, ¿certamen musical o político?’

En la categoría TFG los galardonados han sido Laura Villena,’ Políticas en tiempo de crisis’ y Jaume Ferrer, ‘Plan de Marketing Reorientación Ferapunt’.

Julián Madrigal, Francisco Amorós y Salvatora Mattu han sido premiados en la categoría TFM con el ‘Proyecto Delibaas’.

Para Agustín Carrilero, Director de ESIC Comunidad Valenciana, “ESIC IMAT son el resultado de los sueños de muchas personas, profesionales, que han puesto los cimientos. Es una llamada a enfrentarnos a los nuevos retos que nos plantea nuestra sociedad.”

Carrilero ha destacado que este es un “proyecto pensado para los que vengan después. Es un proyecto de futuro.”

Más de 90 ponentes de primer nivel

Hay que destacar de esta edición su formato híbrido que ha contado con asistentes de Latinoamérica, Europa, Norteamérica y España con su participación en las conferencias plenarias.

El VIII Congreso Internacional de innovación aplicada ha unido de nuevo la investigación, la docencia y familia mediante mesas redondas, ponencias académicas, talleres y con la participación de autoridades en la materia, donde han participado más de 90 ponentes.

Una de las participaciones más destacadas ha sido la de Laura Rojas Marcos, doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Bajo el título ‘Crear tu propio destino afrontando barreras y superando miedos’, ha destacado la importancia del cambio.

“Cuando hablamos de valentía, de coraje en realidad estamos hablando del cambio. Porque la vida es cambio, el cambio es vida, todo cambia. Nada es inalterable y desde el momento que venimos al mundo estamos continuamente cambiando”.

Rojas Marcos ha señalado que “Debemos evolucionar y afrontar muchísimos miedos, barreras, retos y desafíos. Cuando estamos hablando de un entorno educativo estamos hablando del cambio.”

Este aspecto es una de las claves para descubrir cuál es el propósito de nuestra vida. “Liderar el cambio es uno de los mayores retos”. La doctora ha querido destacar la figura del docente para “aprender a aprender” cosas nuevas de uno mismo y después compartirlo con los demás”.

Olav Schewe, experto en aprendizaje eficaz, empresario de la educación y autor de best-sellers internacionales también fue uno de los participantes de IMAT 2022 con su ponencia ‘Unleashing the brain’s potential for learning’ sobre cómo aplica en el aprendizaje y cómo el cerebro evoluciona con la neurociencia.

“El futuro siempre nos sorprenderá”. Esta es una de las frases de otra de las autoridades que formaron parte de esta edición como es el director de educación y competencias de la OCDE, Andreas Schleicher, y creador del informe PISA que conectó desde Bruselas en tiempo real con su conferencia The current and future challenges of learning and education.

ODS, educación y metaverso

Uno de los puntos clave de esta VIII Internacional de Innovación Aplicada ESIC Business & Marketing School ha sido los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han tenido este año de nuevo un peso importante durante IMAT con actividades desde mesas redondas.

Héctor Badal de Yeeply y profesor ESIC Business & Marketing School ha destacado que la aparición de grandes revoluciones tecnológicas provoca la “destrucción de modelos de negocios y de empresas, pero también ofrece la oportunidad para nuevas empresas”.

En mesa redonda se trató el Método del Caso que este año cumple cien años desde que surgiera en Harvard en la Facultad de Derecho y que hoy en día “sigue siendo una metodología en auge. Un sistema que enfrenta al alumno con dilemas, problemas y decisiones para poner en marcha esas conexiones neuronales”, como destacó Margarita Núñez Canal, directora Academic Quality & Research ESIC Business Marketing School, que ejerció de moderadora.

El debate contó con la presencia de Antonio Martín Herreros, PhD. Decano ESIC Business School; Roberto Baquero Nieto, PhD. Gerente Modelos Integrales basados en valor; Sergio Klecker, Harvard Business Publishing; Gabriela Allmi, Hardvard Business Publishing Education (Europe); Aranzazu Larranaga Muguerza, profesora posgrado de ESIC Business Marketing School; David Muñoz, profesor posgrado de ESIC Business Marketing School y José María Visconti, ESIC Business Marketing School y Director del Máster en Marketing Digital.

El futuro de la educación fue la protagonista en la Mesa Redonda ‘Educación en estado puro. Deconstruimos para volver a construir los cimientos de la educación’ moderada por Rafael Atienza, Inspector de educación y Director de EduLab y en las sesiones paralelas con ‘El Educaverso’ impartido por Adriano Pérez, Metaverse Expert.

Los talleres abordaron entre otros puntos la actualidad del Metaverso, con ‘Aprender jugando- The e-commerce game’, con Mauro Calza CEO de Okisam, profesor en ESIC Valencia y con ‘Financia tu organización con tokens’, con Bit2M Javier Pastor, Director de Formación Institucional y Comunicación.

IMAT pretende buscar soluciones efectivas para lograr una mejor adaptación al entorno y sacar el máximo partido de las herramientas y estrategias planteadas, así como desarrollar los valores necesarios para preparar a la comunidad educativa en la transformación que requiere el futuro incierto al que nos enfrentamos.

IMAT 2022 pretende ser un canal de difusión de buenas prácticas que favorezca compartir experiencias de aula, de centros, investigadores académicos y empresa. Siendo un propulsor del cambio que demanda la sociedad moderna.

