Uno de los vehículos de Hidraqua para avanzar hacia la economía circular es la estrategia de innovación impulsada por Dinapsis a través de sus centros. Cristina Baixauli, directora de Dinapsis Valencia, detalla el funcionamiento de este proyecto.

¿Qué es dinapsis?

Dinapsis es la red de centros de innovación del Grupo Agbar creada para lograr la transformación digital del sector de agua, velar por la salud ambiental de nuestras ciudades promoviendo un modelo de ciudad inteligente, sostenible y resiliente y, en definitiva, avanzar hacia la transformación ecológica en los territorios. Al final el objetivo es dar respuesta a los grandes retos que nos enfrentamos como sociedad, tales como la escasez de recursos, la contaminación atmosférica o las consecuencias adversas del cambio climático.

¿Cuándo nació esta red?

El primer centro Dinapsis nació de la mano de Hidraqua en el municipio de Benidorm. Fue hace cinco años y desde entonces el proyecto no ha hecho otra cosa que crecer. Aquel centro pionero e innovador ha evolucionado hacia una red de 11 centros: tres de actividad especializada y transversal a todo el ámbito nacional y ocho hubs, entre ellos Dinapsis Valencia, que operan un ámbito geográfico determinado, atendiendo a la sensibilidad del territorio en el que se ubican, y actuando como aceleradores de innovación en el ecosistema local.

¿Cómo se organizan los centros?

Cada uno de los centros Dinapsis se fundamenta en tres ejes: un hub operativo para la gestión sostenible en tiempo real de servicios y activos relacionados con el ciclo integral del agua y la salud ambiental de un territorio, garantizando una respuesta operativa ágil y optimizada; una Suite de servicios digitales estructurada en tres verticales Dinapsis for Water, Dinapsis for City y Dinapsis for Circular Economy; y un espacio físico para la co-creación y las alianzas con el ecosistema y grupos de relación.

¿Cómo impulsa Hidraqua la transformación ecológica de los territorios desde su liderazgo en el sector?

Una de las grandes palancas de Hidraqua para la transformación ecológica de los territorios es la estrategia de innovación impulsada por Dinapsis, donde se realiza una continua exploración de nuevas ideas para desarrollar capacidades, productos y servicios, conjugando la innovación más abierta, disruptiva y digital a través de la red de centros Dinapsis.

En este sentido, destacan iniciativas diversas como: Dinapsis Open Challenge (programa que busca conectar a emprendedores y start-ups con el ecosistema de innovación de un territorio), Hacaktons e Inno-Calls orientados a jóvenes universitarios, Dinapsis Digital Paper (revista digital con las tendencias tecnológicas).

¿Cuáles son los objetivos del centro Dinapsis en València?

Bajo la temática de «Ciudad Sostenible y Economía Circular», Dinapsis Valencia tiene por objetivo impulsar la transformación ecológica de los territorios y avanzar hacia la economía circular y la neutralidad en carbono. Esto se logra proporcionando mejores soluciones verdes en la gestión del ciclo integral del agua y del medioambiente, tanto en ámbito urbano como en el industrial, fomentando y fortaleciendo la alianza Industria-Ciudad y promoviendo, de este modo, ciudades digitales más sostenibles y resilientes.

¿Con qué soluciones cuenta Dinapsis Valencia dentro de su «hub» operativo?

El centro de control es el corazón de Dinapsis Valencia, un hub operativo, en tiempo real, para la gestión de servicios y activos relacionados con los procesos del ciclo integral del agua. Desde aquí gestionamos las operaciones vinculadas a los servicios de agua y alcantarillado de los municipios operados por Hidraqua en València y también realizamos la supervisión y gestión de activos de plantas de tratamiento tanto urbanas como de ámbito industrial.

¿Qué valor tiene la digitalización en la gestión eficiente y sostenible del agua?

En Dinapsis sabemos que la digitalización de las operaciones de un servicio de agua no solo implica el rediseño de los procesos y la implementación de nuevas herramientas digitales para conseguir mayor eficiencia y excelencia operativa, sino que hemos construido un nuevo modelo de operación inteligente que ha requerido la creación de nuevos perfiles como el planificador de operaciones.

La planificación centralizada facilita una visión global en tiempo real del estado de las operaciones programadas a diario, así como de las tareas que se asignan a nuestros operarios y también de los trabajos entregados a las subcontratas que operan en la zona.

El modelo de planificación centralizado, ¿qué resultados ofrece?

Hemos mejorado la productividad de nuestros equipos, reduciendo los trabajos que se entregan a las subcontratas y minimizando desplazamientos, algo que optimiza los recorridos de nuestras brigadas en campo. No solo hablamos por tanto de eficiencias operativas y económicas, sino que también reducimos la huella de carbono de nuestras operaciones garantizando una gestión eficiente y sostenible.

Antes has hablado de los nuevos roles, ¿cuál es la función del planificador de operaciones?

La primera hora, el planificador programa las actuaciones previstas y las pendientes del día anterior y las asigna, en coordinación con el Encargado de Operaciones, a los equipos de operarios de campo. Durante la jornada, el planificador realiza el seguimiento en tiempo real de las operaciones y gestiona las incidencias que acontecen en el servicio así como nuevas órdenes de trabajo que entran de forma automática en el sistema comercial. Desde la plataforma de gestión de órdenes, el planificador reasigna los nuevos trabajos en función de la prioridad, la ubicación de las brigadas, el estado de los trabajos o los perfiles disponibles en campo.

¿Qué otras gestiones realiza el centro Dinapsis?

Desde este centro también se gestiona, de manera específica, la última etapa del ciclo integral del agua, el tratamiento de aguas residuales, así como su regeneración para su posterior aprovechamiento y reutilización. Mediante la Hipervisión en tiempo real de parámetros e indicadores, se garantiza la transparencia del sistema y permite adaptar capas de soporte adicionales al personal de mantenimiento propio de las instalaciones para ajustar el punto de funcionamiento óptimo.

También se gestionan las alarmas.

Sí, adicionalmente se realiza una gestión integral de alarmas, pudiendo actuar en remoto pero de forma coordinada con los equipos en las instalaciones y también se monitoriza la salud de los activos principales para una planificación inteligente de las inversiones a realizar en la planta.

Y estáis desarrollando una tecnología que pone de relieve vuestra apuesta por la innovación y la optimización de recursos.

Efectivamente, estamos trabajando en la implantación de Gemelos Digitales de las plantas, réplica virtual que nos permite desplazarnos por su interior simulando los espacios reales en 3D y desde la cual se puede acceder remotamente a toda la información sobre el funcionamiento de la planta así como a las diferentes capas de soluciones digitales implantadas.