El pasado día 11 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que no pasa desapercibida para Fundación Aquae, la fundación de Hidraqua, que trabaja a través de su programa educativo Aquae STEM, y de la mano de sus marcas territoriales, en el fomento de las vocaciones científicas en las alumnas de educación primaria.

Una de las actividades que se desarrollaron dentro del programa es la organización de webinars con mujeres referentes en formaciones STEM, a fin de que las alumnas puedan conocer la labor que realizan y charlar con mujeres que han escogido este tipo de formaciones, a fin de que encuentren nuevos referentes femeninos.

El último webinar se llevó a cabo desde la Antártida, en él han participado más de 1.300 niñas de todo el territorio para conocer de primera mano a la matemática y experta en geodesia Belén Rosado. Nacida en Cádiz, tras estudiar matemáticas y hacer un Máster en esta misma materia, tuvo la oportunidad de realizar el doctorado sobre modelos matemáticos de deformación de la isla volcánica de Decepción (Antártida) en 2014 y ya lleva siete campañas antárticas en la base española Gabriel de Castilla.

“La isla Decepción es un volcán activo cuyo último proceso eruptivo fue de 1967 a 1970, y por eso, cada año, realizamos la vigilancia volcánica. Mi labor se centra en el estudio de la actividad volcánica desde el punto de vista de la deformación, es decir, cuánto se desplaza el volcán, si se expande o contrae. Esto se lleva a cabo a través de GPS muy sofisticados que garantizan precisiones de milímetros” ha comentado Rosado durante el webinar.

Para ella, trabajar en la Antártida supone una vía de inspiración constante, un auténtico paraíso para poder realizar su investigación. “Ir a trabajar cada día caminando por una isla volcánica y encontrar a pingüinos andando por la playa, o que de repente salga un lobo marino del agua; es una experiencia única e inolvidable que nos hace tomar conciencia del valor que tiene la naturaleza y lo importante que es cuidarla”.

Irene Lapuente, física de formación y especialista en comunicación y divulgación científica, ha sido la conductora de este webinar.

Belén ha concluido su intervención animando a todas las alumnas a que persigan sus sueños, y que se animen a estudiar carreras STEM si es realmente lo que les gusta. “Mi formación en matemáticas me ha llevado a descubrir un mundo nuevo y me ha cambiado la vida, así que no os pongáis nunca límites”.

Así mismo, con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, HIDRAQUA ha participado con actividades enfocadas a los ciclos de primaria, secundaria y bachiller dentro del programa organizado por Womanaction junto a la Mesa de la Ingeniería Valenciana.

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Este año, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se centra en el papel de las mujeres, las niñas y la ciencia en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Proclamado por la ONU en 2015, el objetivo principal de este día es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología y de esta manera romper con la brecha de género.

Según la ONU, a pesar de la escasez de competencias en la mayoría de los campos tecnológicos que impulsan la Cuarta Revolución Industrial, las mujeres siguen representando sólo el 28% de los licenciados en ingeniería y el 40% de los licenciados en informática y computación.