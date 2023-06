Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, quisiéramos aprovechar para preguntarle al director de Sostenibilidad de Global Omnium y responsable de la plataforma GO2, Juan Luis Pozo, sobre la percepción social de este concepto y, sobre todo, de la aportación que está realizando Global Omnium para liderar la lucha contra el cambio climático.

Uno de los proyectos más relevantes en este sentido es HortiGO2, que «nace para ayudar a nuestro entorno inmediato de forma colaborativa a buscar una vía de apoyo al mantenimiento de la actividad en la huerta valenciana, así como compensar el impacto negativo de tu actividad de forma positiva y local».

¿Lidera Global Omnium la lucha contra el cambio climático?

Obviamente, esa expresión podría resultar grandilocuente porque a todos nos han enseñado que el movimiento se demuestra andando. Global Omnium lo que lleva 135 años haciendo, y creo que muy bien, es prestar un servicio básico y esencial para la vida de las personas, que no es otra cosa que, cuando abrimos un grifo en nuestra casa, tenemos la certeza de que saldrá agua en cantidad y calidad suficientes; en eso sí que te puedo afirmar por el compromiso de más de 3.000 personas que integran Global Omnium que somos líderes.

Respecto al liderazgo en alguna otra materia, entre ellas la lucha contra el cambio climático, lo único que estamos intentando es mostrar un camino —puede ser el correcto o no, aunque nosotros creemos que sí— en el cual las empresas que no tienen los recursos que podemos tener nosotros vean que estamos ahí para ayudarles y apoyarles para recorrer algo, que sí te garantizo que se va a convertir en breve, por un principio básico del instinto de supervivencia del ser humano, en la frontera entre poder desarrollar una actividad económica o no poder desarrollarla.

Entiendo que con esa aportación de mostrar el camino te estás refiriendo a los proyectos que estáis poniendo en marcha como HortiGO2. Explícanos ese proyecto.

Sí, me refiero a este último y a otros muchos proyectos, como ha sido el caso de éxito a nivel mundial de convertir a València en la primera ciudad del mundo que ha calculado y certificado oficialmente la huella de carbono de la actividad turística. El proyecto HortiGO2 es la continuación del aterrizaje de este proyecto en el impacto positivo local que cualquier proyecto debería tener.

Si tu desarrollas una actividad en la Comunitat Valenciana es absurdo e inconcebible que te vayas a compensar el impacto negativo de esa actividad en la otra punta del mundo; no es correcto ni es adecuado y esa es la esencia del proyecto HortiGO2: «Compensar el impacto negativo de tu actividad de forma positiva y local».

Desgraciadamente, por la desinformación que recibimos a diario (información falsa o malintencionada), hemos perdido el norte de la importancia de nuestro entorno inmediato en la lucha contra el cambio climático, y, en ese sentido, el abandono del mundo rural y el abandono de la actividad de la agricultura conlleva que las tierras que dejan de ser cultivadas —y que durante cientos de años han absorbido carbono de la atmósfera de forma natural gracias a los cultivos— lo estén empezando a emitir ahora al liberarse de forma natural por no tener cultivos que sigan fijando ese carbono al suelo. Estas emisiones, que es lo que nadie ha pensado, pueden ser muy superiores a los que diariamente pretendemos evitar en la industria y en el resto de actividades.

¿Significa eso que HortiGO2 es la solución?

No, decir eso sería prepotente y no estaría dentro de la línea de compromiso con nuestro entorno y que hemos mantenido en nuestros 135 años de historia. HortiGO2 es un proyecto que nace para ayudar a nuestro entorno inmediato de forma colaborativa a buscar una vía de apoyo al mantenimiento de la actividad en la huerta valenciana, convirtiendo a la misma (en la medida de las posibilidades e idiosincrasia de cada cultivo) en un sumidero de carbono.

Este proyecto, lo único que pretende es que todo el mundo sepa que estamos haciendo esta labor, para que todos aquellos que quieran compensar la huella de su actividad lo hagan en clave de impacto positivo local; y, por ejemplo, cualquier evento que se realice en nuestras ciudades y tenga un compromiso con la sostenibilidad, compense su huella con este proyecto de la huerta valenciana.