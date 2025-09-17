Hubgrade by Veolia promueve un encuentro de sandboxes para incidir en el compromiso de la Comunitat Valenciana con la innovación abierta y la transformación digital
Un sandbox es un entorno controlado de pruebas donde empresas, startups y organismos públicos pueden experimentar con nuevas tecnologías, productos o servicios innovadores, bajo supervisión y con vocación de poder adaptar posteriormente la normativa
La Comunitat Valenciana, con el impulso del IVACE+i , cuenta con algunos proyectos de Sandbox destacados, como el de Aguas de Alicante y los de los Ayuntamientos de Valencia, Riba-roja de Túria o Alcoy que buscan validar soluciones disruptivas en entornos reales
Eduardo Enric
El Hub de Innovación de Hidraqua en Valencia, Hubgrade by Veolia, pone el foco desde hace años en la transformación digital, a través del desarrollo de iniciativas y proyectos que contribuyan a avanzar en sostenibilidad a través de la innovación. En este sentido, ha organizado una jornada mañana, 18 de septiembre, en sus instalaciones en La Marina de Valencia, en la que busca reunir a los responsables de los cuatro principales sandboxes impulsados por IVACE+i para poner en común sus objetivos, situación y próximos pasos de futuro, junto a representantes del ecosistema de innovación valenciano (administración pública, universidades, centros tecnológicos, pymes, startups, etc).
En concreto, está previsto que asistan los alcaldes de los municipios de Riba-roja de Túria y Alcoy, así como los responsables técnicos de este proyecto en Alicante y Valencia.
Tal como ha señalado Cristina Baixauli, directora del centro y responsable de Transformación de Hidraqua en la Comunitat Valenciana, “el objetivo principal de este encuentro es identificar de forma conjunta posibles vías de colaboración y experimentación en el marco de los sandboxes, reforzando así nuestro compromiso con la innovación y la transformación digital”. Cabe tener en cuenta que un sandbox es un entorno controlado de pruebas donde empresas, startups y organismos públicos pueden experimentar con nuevas tecnologías, productos o servicios innovadores bajo supervisión.
Para Baixauli, “este espacio permite validar soluciones disruptivas en entornos reales, pero con riesgos acotados y marcos regulatorios flexibles, lo que facilita la innovación y la adaptación normativa”. Por eso, tal como ha apuntado, estos sandboxes son especialmente útiles en sectores como el financiero, el energético, el medioambiental o el urbano, “donde a veces la regulación puede suponer una barrera para la experimentación y la posterior implantación de soluciones innovadoras”.
En estos momentos, a través del apoyo de IVACE+i, la Comunitat Valenciana cuenta con algunos proyectos destacados, como el de Aguas de Alicante. Este sandbox se centra en la gestión inteligente del ciclo integral del agua y permite probar soluciones de digitalización, eficiencia energética y sostenibilidad en múltiples y variados activos gestionados por Aguas de Alicante. Entre las posibles iniciativas identificadas se encuentran sistemas de monitorización en tiempo real, sensores inteligentes para detectar fugas de agua potable o vertidos industriales a la red de alcantarillado, así como tecnologías innovadoras para incrementar o gestionar la generación de biogás a partir de aguas residuales y otros co-sustratos.
Del mismo modo, destaca el del Ayuntamiento de Valencia, abierto a proyectos de innovación que aborden aspectos medioambientales, de regeneración urbana, de economía circular, de digitalización, etc. que contribuyan a la filosofía de ciudad inteligente y a la modernización del sector público; el del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, en el que uno de los elementos clave es su enfoque en la resiliencia climática, buscando soluciones que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático en los entornos urbanos o el del Ayuntamiento de Alcoy, orientado a la digitalización de servicios públicos y la mejora de la gestión municipal con soluciones tecnológicas que ayuden a la administración a ser más transparente y cercana al ciudadano.
