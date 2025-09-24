Los referentes globales de la innovación tecnológica y la inversión se darán cita en VDS 2025 en València

VDS 2025 ha presentado sus ponentes destacados internacionales, consolidándose en su octava edición como uno de los eventos tecnológicos más relevantes de Europa. Bajo el lema «Collaborate Today. Transform Tomorrow» y con el concepto de Simbiosis como eje narrativo, la cita anual organizada por Startup Valencia propone una reflexión compartida sobre cómo la tecnología, conectada al propósito humano, puede ofrecer respuestas reales a los desafíos globales más urgentes.

El encuentro reunirá a las voces más influyentes de la innovación y la cultura global. Entre ellas, Kelly Rutherford, actriz estadounidense de Hollywood, inversora en startups e icono de estilo conocida por su papel de Lily van der Woodsen en Gossip Girl y la interpretación de Megan Lewis en Melrose Place, abordará temas de estilo de vida, bienestar y liderazgo social.

Sol Campbell, reconocido capitán y leyenda del fútbol inglés, campeón de la Premier League y tres veces mundialista, subirá al escenario de VDS 2025 para compartir su experiencia de resiliencia y mentalidad ganadora como inspiración para emprendedores, líderes e innovadores.

Procedente de Países Bajos, participará Gillian Tans, ex CEO y presidenta de Booking.com, quien lideró la expansión global de la plataforma hasta convertirla en la mayor compañía de viajes online del mundo. Es un referente internacional en liderazgo empresarial, crecimiento a escala y transformación digital.

Más de 12.000 asistentes de 120 países participarán en VDS 2025, junto a más de 3.000 startups, 1.500 corporaciones y 800 inversores. Entre los visionarios ya confirmados destacan Aubrey de Grey, gerontólogo y presidente de la LEV Foundation, pionero en terapias de longevidad; Minh Le, creador de Counter-Strike, uno de los videojuegos más influyentes de la historia, que compartirá su visión sobre el futuro del gaming y los esports; Ana Peleteiro, VP of Data & Applied AI en Preply, promotora de la estrategia de inteligencia artificial «Human-first. AI-enabled»; Enrique Linares, cofundador de Letgo y socio en Plus Partners; Gwen Kolader, VP Global Head of DE&I en Hexaware Technologies, multinacional tecnológica india que opera en 30 países; y Ella McCann-Tomlin, VP ESG en Mews, que mostrará cómo integrar sostenibilidad y gobierno corporativo en la expansión tecnológica. La diversidad, la inclusión y la equidad estarán también muy presentes en esta edición, con ponentes y temáticas que reflejan una visión plural de la innovación.

Unicornios, inversores y scaleups que marcan tendencia

También subirán al escenario representantes de unicornios de éxito y compañías de referencia. Sergio Furio, fundador y CEO de Creditas, unicornio fintech líder en Latinoamérica; Laura Urquizu, CEO de Red Points, scaleup SaaS referente en protección de marca online; y Sascha Micaud, cofundador de Glovo, plataforma de entrega bajo demanda con operaciones en más de 20 países y millones de usuarios.

Además de Glovo, Letgo y Creditas, el unicornio Remote también participará en VDS 2025, representada por Anastasia Pshegodskaya, directora de Adquisición de Talento.

Como escaparate de startups que han logrado escalar con éxito, VDS reunirá a representantes de renombradas scaleups internacionales como Roman Orus, co-founder & Chief Scientific Officer de Multiverse Computing; Iñaki Berenguer CEO y fundador de LifeX y fundador de Pixable, Contactive y CoverWallet; Jaime Bosch, co-founder & CEO de Voicemod; Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space; Marcos Valera, GTM en ElevenLabs; Hugo Arévalo, cofundador y presidente ejecutivo de ThePowerMBA; David Bäckström, CEO de SeQura; Álvaro Martínez, CEO de Luzia; y Nico de Luis, founder & COO de Shakers.

Está previsto que el encuentro atraiga a más de 800 inversores internacionales con activos bajo gestión por valor de más de 300.000 millones de euros. Dos de los fondos con presencia global que ya han confirmado su asistencia son Fridtjof Berge, co-founder & Chief Business Officer de Antler, y Jacky Abitbo l , managing partner de Cathay Innovation.

También estarán presentes corporaciones, fondos y aceleradoras líderes como JME Ventures, Kibo Ventures, Kfund, Seaya Ventures, Adara Ventures, Banco Santander, GoHub Ventures (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell), Wayra (Grupo Telefónica), Elewit (Redeia, Grupo Red Eléctrica), Plug and Play, HP, BBVA Spark, Angels Capital, CaixaBank DayOne, Naturgy o Google for Startups, entre muchas otras.

Entre las grandes compañías confirmadas destacan también Just Eat, Hitachi y WhiteBIT, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo y firma patrocinadora del Fútbol Club Barcelona.

Colaboración y transformación

Los contenidos de VDS 2025 se articularán en torno a siete grandes ejes: Ciudades Inteligentes e Infraestructura Digital, Tecnologías de Consumo de Nueva Generación, Talento y Futuro del Trabajo, HealthTech y Longevidad, Futuro de la Energía y GreenTech, DeepTech e Innovación Científica, Industria Aeroespacial y Ciberseguridad.

Estos ámbitos servirán para explorar cómo la colaboración entre emprendedores, corporaciones, inversores y administraciones puede generar un impacto transformador. El enfoque se inspira en el espíritu de cooperación que surgió en Valencia tras la dana de octubre de 2024, un recordatorio de la necesidad de orientar la innovación al servicio de la sociedad. La sostenibilidad será, además, uno de los pilares de VDS 2025 donde se profundizará desde el futuro de la energía hasta el uso responsable de la tecnología.

Como cada año, VDS 2025 contará con gran presencia institucional, con la asistencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la alcaldesa de Valencia, Mª José Catalá, y las conselleras de Innovación y de Hacienda de la Generalitat Valenciana, consolidando el encuentro como un referente de colaboración público-privada.

Los próximos 22 y 23 de octubre, Valencia será la sede mundial de las conversaciones que marcan el rumbo de la innovación tecnológica.

Sobre VDS

VDS es uno de los eventos tecnológicos internacionales más destacados de Europa. Organizado por Startup Valencia, desde su primera edición en 2018, este encuentro convierte a Valencia en un hub tecnológico global, atrayendo a líderes del sector, a las mejores startups y scaleups del mundo y a inversores visionarios. Año tras año, VDS impulsa la innovación, fomenta la colaboración y contribuye al desarrollo de un ecosistema tecnológico vibrante y sostenible.

La conferencia de referencia internacional en innovación y tecnología, generó en su séptima edición un impacto económico de 20,3 millones de euros en la economía valenciana, según el informe de EY (Ernst & Young). El estudio refleja un crecimiento del 64% respecto a la edición de 2023, cuando el impacto fue de 12,3 millones de euros, y subraya el papel estratégico del evento como dinamizador económico y de atracción de inversión internacional.

Sobre Startup Valencia

Startup Valencia es la organización privada sin ánimo de lucro que impulsa uno de los ecosistemas tecnológicos de mayor crecimiento en Europa. Conecta a más de 1.500 startups y scaleups con capital global, talento y alianzas estratégicas y está respaldada por una comunidad de más de 45.000 profesionales, posicionando a Valencia como un epicentro global de innovación tecnológica.

Organiza más de 200 eventos al año para impulsar la innovación, la colaboración y el crecimiento empresarial. A través de alianzas estratégicas, ofrece conexiones de alto valor, visibilidad y acceso a los principales actores del sector. También desarrolla sesiones formativas y colabora activamente con medios de comunicación, podcasts e influencers tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, colaboran con Startup Valencia GoHub Ventures (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell), Wayra (Grupo Telefónica), Elewit (Redeia, Grupo Red Eléctrica), Plug and Play, HP, BBVA Spark, Marina de Empresas, Banco Santander, Innsomnia, CaixaBank DayOne, CDTM, Naturgy, Sesame, RCD, Damm, Aktion, Google for Startups, Zubi Group, OVHcloud, Opentop (Valenciaport Innovation Hub), Internxt, Tbig Finance, Qonto, Across Legal, The Bridge, Dekalabs, Nespra Digital Solutions, Hubspot for Startups, Bitnovo, Iris Global, Caixa Popular, Vidext, Leyton Impulsa y PlayFilm como Supporters.