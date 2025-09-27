“VDS transforma la inspiración en conexiones de negocio de alto valor”

Startup Valencia renovó recientemente su Junta Directiva con nuevos nombres y nuevos cargos. ¿Cómo valoras este momento y qué papel jugará esta nueva etapa en la proyección de la asociación?

Esta renovación marca un nuevo impulso para la asociación. Hemos incorporado perfiles con experiencia contrastada en ámbitos como la IA, la salud o la sostenibilidad, lo que nos da más capacidad para influir, conectar y crecer. Nuestros objetivos son claros: reforzar el papel de los founders a nivel global, atraer inversión extranjera y talento cualificado a la región, consolidar VDS como evento tecnológico de referencia en Europa y seguir impulsando la colaboración público-privada. En definitiva, una Junta que refleja el dinamismo, la diversidad y la ambición del ecosistema tecnológico valenciano y que nos proyecta con fuerza hacia el futuro.

En octubre se cumple un año de la dana que afectó a la provincia de Valencia. Startup Valencia lideró varias iniciativas de apoyo y mitigación de daños. ¿Qué aprendizajes deja esa catástrofe y cómo se refleja hoy en la forma de colaborar entre startups e instituciones?

La dana fue un episodio duro, pero también revelador. Desde Startup Valencia activamos mecanismos de apoyo y pusimos en marcha iniciativas como DANA Help y Adopta un Colegio, que movilizaron a startups, instituciones y la sociedad civil para canalizar ayuda y recaudar directa e indirectamente cerca de 1 millón de euros destinados íntegramente a los afectados. Lo más valioso fue entender que la resiliencia no puede ser solo reacción: debe estar en el propio diseño de cómo innovamos.

Ese aprendizaje inspiró el lema de VDS 2025, Symbiosis, que nace de esa vivencia colectiva. El evento tecnológico internacional, que celebra su octava edición los próximos 22 y 23 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, se ha consolidado como referente europeo, pero este año quiere ir más allá: explorar cómo la colaboración entre emprendedores, tecnología e instituciones puede generar un impacto transformador en el futuro, poniendo siempre a las personas en el centro.

El ecosistema tecnológico valenciano no para de crecer, tanto en número de proyectos como en atracción de inversión y talento. Desde tu posición, ¿cómo describirías su momento actual y cuáles son los retos inmediatos?

El ecosistema tecnológico valenciano vive un momento de gran solidez y expansión. Tras años condicionados por la pandemia y la incertidumbre económica, la inversión en startups de la Comunitat Valenciana ha mostrado una recuperación clara en 2025, con más de 160 millones de euros captados en 24 operaciones a falta del último trimestre, lo que sitúa a la región como el tercer hub de inversión en España, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Este crecimiento refleja la madurez y el dinamismo alcanzado por nuestra comunidad innovadora.

Los retos inmediatos pasan por mantener esta trayectoria sostenible, consolidar y retener el talento local, atraer inversión internacional de manera constante y facilitar la escalabilidad de las startups con un marco normativo ágil y un apoyo institucional sólido. Al mismo tiempo, será clave reforzar la internacionalización de los proyectos valencianos para que puedan competir de tú a tú con los hubs europeos de tamaño intermedio y destacar frente a los grandes polos globales. Ese es el verdadero desafío: que València no solo crezca, sino que lidere con impacto y ambición internacional.

Recientemente Startup Valencia se ha unido a Alliance for Startups ¿Qué supone esto para el ecosistema innovador y tecnológico valenciano?

La incorporación de Startup Valencia a Alliance for Startups representa un impulso estratégico para el ecosistema innovador y tecnológico valenciano. Esta alianza ofrece a las startups de la región una voz directa en los foros europeos donde se define la regulación digital, favoreciendo la creación de un mercado único que elimine barreras normativas y refuerce la competitividad desde el primer día. Al integrarse en esta red global, Valencia consolida su posicionamiento como hub de innovación de referencia en Europa, situándose al nivel de otros polos tecnológicos internacionales y facilitando el crecimiento empresarial. Un marco legal armonizado y con menos trabas administrativas abre la puerta a escalar con mayor rapidez, atraer inversión y retener talento frente a regiones como Estados Unidos o Asia.

Además, la colaboración con organizaciones de prestigio europeo como ESN (European Startup Network) incrementa la visibilidad de las startups de la Comunitat Valenciana y multiplica las oportunidades de colaboración y expansión internacional. Esta integración amplifica la voz del emprendimiento valenciano y contribuye a la creación de un entorno normativo que potencie su crecimiento y competitividad global.

El próximo 22 y 23 de octubre Startup Valencia organiza la octava edición de VDS en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El evento tecnológico internacional se ha consolidado ya como uno de las citas más relevantes de Europa. ¿Qué destacarías de la edición 2025 y en qué crees que marcará la diferencia respecto a años anteriores?

VDS ha crecido año tras año, no solo en cifras, sino también en ambición y profundidad. Este octubre reunirá a más de 12.000 asistentes de 120 países, más de 3.000 startups y 800 inversores con activos bajo gestión superiores a los 300.000 millones de euros. Aun así, el objetivo no es crecer por crecer, sino mantener el foco en la calidad frente a la cantidad.

Esta octava edición reunirá a algunas de las voces más influyentes de la innovación y la cultura global, como la actriz e inversora Kelly Rutherford, la leyenda del fútbol inglés Sol Campbell o Gillian Tans, ex CEO y presidenta de Booking.com. A ellos se suman referentes como Aubrey de Grey, pionero en terapias de longevidad; Minh Le, creador de Counter-Strike; y líderes empresariales como Ana Peleteiro (Preply), Enrique Linares (Letgo), Gwen Kolader (Hexaware), Ella McCann-Tomlin (Mews), Sergio Furio (Creditas), Laura Urquizu (Red Points) o Sacha Michaud (Glovo).

En total, más de 600 ponentes internacionales ofrecerán 270 horas de contenido en siete escenarios, tres de ellos situados sobre el lago de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Con un enfoque práctico y transversal, buscamos conectar startups, scaleups, unicornios, corporaciones, inversores e instituciones para reflexionar sobre sostenibilidad, liderazgo, diversidad, atracción de talento global y nuevos modelos económicos y urbanos. VDS 2025 será una experiencia única de conexión e inspiración, llamada a convertirse en la edición más transformadora hasta la fecha.

Uno de los platos fuertes de VDS volverá a ser la competición internacional de startups. ¿Qué papel juega y cómo repercute en la proyección internacional del ecosistema valenciano?

La competición internacional de startups es uno de los grandes motores de proyección de VDS y, por extensión, del ecosistema tecnológico valenciano. Reunir a las 10 mejores startups entre más de 1.200 candidaturas de 84 países demuestra la capacidad de Valencia para atraer talento e innovación de primer nivel.

Estas compañías presentarán sus proyectos ante un jurado internacional de prestigio y este escaparate genera una doble repercusión. Por un lado, ofrece a las finalistas visibilidad mundial, acceso a inversión y la oportunidad de acelerar su crecimiento desde Valencia. Por otro lado, consolida a la Comunitat Valenciana como un hub tecnológico de referencia en Europa, capaz de conectar a emprendedores, fondos de capital riesgo y grandes corporaciones.

Por último, ¿qué oportunidades concretas se abren en VDS para quienes participen este año y cómo se articula esa conexión entre innovación y negocio?

VDS está concebido para transformar la inspiración en conexiones de negocio de alto valor. Durante dos días, los participantes acceden a un entorno centrado en el crecimiento empresarial, con reuniones 1:1 previamente agendadas, espacios temáticos por sector y la presencia activa de inversores de primer nivel y grandes corporaciones dispuestas a cerrar colaboraciones y encontrar soluciones concretas a sus retos.

Las startups, tanto las finalistas de la competición internacional como las que forman parte del resto del programa, disponen de una plataforma única para generar conexiones de alto valor: desde rondas de inversión hasta pilotos con grandes empresas. Para los inversores, VDS concentra en un mismo lugar talento de más de 120 países, facilitando la detección de oportunidades de coinversión y diversificación. Y para las corporaciones, VDS funciona como un verdadero laboratorio de innovación abierta: un punto de encuentro directo con startups y scaleups capaces de aportar tecnología y velocidad a sus procesos. Además, la proyección internacional que ofrece el evento, unida a los talleres prácticos de corporates como Microsoft, Amazon o Google y a la agenda de foros sectoriales, crea una atmósfera donde cada interacción puede convertirse en un acuerdo, una inversión o un nuevo proyecto conjunto.