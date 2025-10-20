València, capital mundial de la innovación con VDS

La ciudad de Valencia volverá a convertirse en la capital mundial de la innovación y el emprendimiento con la octava edición de VDS. Este encuentro tecnológico de referencia en Europa, que se celebra el 22 y 23 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, reunirá a más de 12.000 profesionales de 120 países, más de 3.000 startups, 1.500 corporaciones y 800 inversores con activos bajo gestión que superan los 300.000 millones de euros.

VDS 2025 ha programado un variado contenido que se repartirá en sus siete escenarios. Los referentes globales de la innovación tecnológica y la inversión se darán cita en el encuentro, que bajo el lema «Collaborate Today. Transform Tomorrow» y con el concepto de Simbiosis como eje narrativo propone una reflexión compartida sobre cómo la tecnología, conectada al propósito humano, puede ofrecer respuestas reales a los desafíos globales más urgentes.

En las conferencias y debates intervendrán más de 600 destacados ponentes. Por primera vez en España participarán los fundadores ocho unicornios globales que han alcanzado una valoración superior a 1.000 millones de dólares. También estarán presentes representantes de Booking.com, Just Eat y Adyen, compañías que tras alcanzar el estatus de unicornio hoy se han consolidado como grandes tecnológicas cotizadas.

Esta octava edición también reunirá a 22 scaleups europeas que crecen a ritmos superiores al 20 % anual, más de 50 fondos de inversión de referencia mundial, como Cathay Innovation o Flashpoint, y algunos de los fondos más activos del ecosistema español, como Samaipata o JME Ventures.

El encuentro reunirá a las voces más influyentes de la innovación y la cultura global. Entre ellas, Kelly Rutherford, actriz estadounidense de Hollywood, inversora en startups e icono de estilo; Sol Campbell, reconocido capitán y leyenda del fútbol inglés, o Gillian Tans, ex CEO y presidenta de Booking.com.

Este año, VDS cuenta con el apoyo de Banco Santander como patrocinador principal, con Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia como partner anfitrión y e-Residency del Gobierno de Estonia como país hermanado. Además, numerosas empresas tecnológicas, startups y organizaciones se suman como partners estratégicos y destacadas instituciones respaldan el evento. Entre ellas, el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la Ciudad de las Artes y las Ciencias, TechFabLab, Universitat de Valencia (UV), el Parc Científic de la Universitat de Valencia (PCUV), el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH), la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ENISA, CDTI, ICEX, Renfe y Melilla Digital Hub.