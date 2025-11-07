De la ciencia al deseo cumplido: la IA humaniza la fertilidad en Tambre

En medicina reproductiva, los datos y las emociones van de la mano. Detrás de un embarazo logrado hay ciencia, precisión y una gran dosis de humanidad. Y hoy, cuando la inteligencia artificial empieza a transformar la medicina, Grupo Tambre (fundado en 1978) se sitúa a la vanguardia con una premisa clara: la tecnología no sustituye al médico, lo hace más preciso, más eficiente y más humano.

Desde sus laboratorios en Madrid y Alicante, Tambre, Medicina Reproductiva Avanzada, ha convertido la investigación y la innovación tecnológica en parte de su ADN. Fue la primera clínica en España en incorporar CHLOE™, un sistema de inteligencia artificial que analiza el desarrollo embrionario captado por los incubadores Geri® time-lapse para identificar el embrión con mayor potencial de implantación.

Además de ser pionera en su uso, Tambre fue también la primera clínica en ofrecer datos clínicos sobre su eficacia, confirmando que la IA puede complementar la experiencia del embriólogo y reducir la incertidumbre en uno de los momentos decisivos del tratamiento: la elección del embrión que dará lugar a un embarazo viable.

Pero la apuesta del grupo no se detiene ahí. En la actualidad, Tambre es la única clínica en España que desarrolla el estudio clínico Matris que utiliza inteligencia artificial para analizar miles de ecografías y determinar con precisión el momento en que el endometrio está receptivo para recibir al embrión.

“Gracias al algoritmo podemos saber antes de la transferencia si el endometrio está en condiciones óptimas para recibir el embrión. Esto evita fallos de implantación embrionario y reduce al máximo los tiempos para lograr el embarazo”, explica la directora científica de Tambre, la Dra. Ángela Llaneza.

El Proyecto Matris representa un paso decisivo en la aplicación del big data en medicina reproductiva: un sistema que no solo mejora la clasificación del endometrio, sino que predice la ventana exacta de implantación, aumentando así las probabilidades de éxito.

Una medicina más inteligente y más humana

Durante su ponencia en el IV Foro Europeo de Inteligencia Artificial, la directora científica de Grupo Tambre, lo resumía diciendo que, “la IA no viene a sustituir a los médicos, sino a ayudarnos a tomar decisiones más precisas y más humanas”.

Geri® time-lapse son incubadores que registran el desarrollo embrionario sin alterar las condiciones de cultivo. / .

La Dra. Llaneza subraya el papel de Tambre como referente internacional en la integración de la IA en la práctica clínica: “Cada ciclo de fertilidad genera miles de datos: análisis hormonales, imágenes, vídeos, genética… La IA nos permite conectar toda esa información para personalizar cada tratamiento y acortar el camino hacia el embarazo”, explica.

Este enfoque resume la esencia de Tambre: ciencia aplicada con empatía. Los algoritmos ayudan a ver patrones invisibles para el ojo humano, pero es el equipo médico quien interpreta y acompaña.

Un ecosistema tecnológico para la vida

En los laboratorios de Tambre, la innovación está presente en cada etapa del tratamiento:

CHLOE ™: IA para analizar embriones y ayudar en la selección más prometedora.

™: IA para analizar embriones y ayudar en la selección más prometedora. Matris : IA aplicada a la receptividad endometrial, única en España.

: IA aplicada a la receptividad endometrial, única en España. Fenomatch : algoritmo genético y fenotípico que permite seleccionar al donante más compatible y físicamente parecido.

: algoritmo genético y fenotípico que permite seleccionar al donante más compatible y físicamente parecido. Geri® time-lapse : incubadores que registran el desarrollo embrionario sin alterar las condiciones de cultivo.

: incubadores que registran el desarrollo embrionario sin alterar las condiciones de cultivo. RI-Witness: sistema de trazabilidad electrónica que garantiza la seguridad y evita cualquier posible error humano.

Este conjunto de tecnologías convierte a Tambre en uno de los entornos más avanzados de Europa, donde la precisión, la seguridad y la personalización trabajan con el objetivo de ofrecer al paciente una experiencia médica transparente y humana.

La ciencia que acorta caminos

Los tratamientos de fertilidad siguen siendo, a nivel global, sorprendentemente ineficientes: solo entre un 35 % y un 40 % logran un embarazo evolutivo en el primer intento. “La IA está aquí para cambiar eso: para reducir los ciclos fallidos y convertir la información en decisiones útiles”, destaca la experta en reproducción asistida.

Esa búsqueda de eficiencia está en el corazón de Tambre desde su fundación. Se trata de aplicar la innovación tecnológica para reducir la incertidumbre, el desgaste emocional y los tiempos hasta lograr el embarazo. Porque la tecnología tiene sentido cuando mejora la vida de las personas.

Tambre Alicante, en Panoramis, está concebida como un centro integral con laboratorios de última generación, / .

La historia de Dorien, una enfermera holandesa que consiguió su embarazo en la clínica de fertilidad de Alicante tras 18 tratamientos fallidos en su país, es una de ellas.

“Desde el principio sentí que escuchaban mi historia y diseñaban un protocolo para mí”, cuenta. Su caso fue acompañado de cerca por Inge Kormelink, CEO del grupo y también madre gracias a la FIV, que la visitó poco antes de que naciera su bebé.

Historias como la de Dorien son la prueba de que la tecnología y la empatía no son mundos opuestos, sino complementarios. Tambre logra unirlos en un mismo propósito: transformar datos en esperanza y esperanza en vida.

Alicante: laboratorio del futuro, hoy

La nueva clínica de fertilidad Tambre Alicante, en Panoramis, simboliza esta nueva etapa. Concebida como un centro integral con laboratorios de última generación, incubadores independientes, trazabilidad digital y equipos multilingües, lo convierte en uno de los centros de fertilidad más avanzados de Europa.

Del dato al deseo… y del deseo, a la vida

El camino hacia la maternidad y la paternidad no siempre es fácil, pero hoy la ciencia ofrece nuevas herramientas para recorrerlo con más seguridad.

“La inteligencia artificial no piensa como nosotros, pero puede ayudarnos a pensar mejor como médicos”.

En Tambre, esa es la clave del futuro: usar la tecnología para cuidar mejor, escuchar más y lograr que cada historia encuentre su final feliz.