Womanation Congress 2025 aborda la transformación digital para hacerla accesible segura e inclusiva

La quinta edición de Womanation Congress, que se ha celebrado en el marco del Año Europeo de la Ciudadanía Digital, ha reunido en la Universitat Politècnica de València (UPV) a más de 30 ponentes referentes en tecnología, salud, ciberseguridad, comunicación, derecho digital, educación y sostenibilidad para debatir sobre el futuro de la ciudadanía digital bajo el lema: Compromiso inteligente: alianzas que transforman el mundo digital.

Un congreso con voz 100% femenina

La jornada que ha sido inaugurada por Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, quien ha destacado que “desde València apostamos por una transformación digital basada en la igualdad, y eso pasa por trabajar en la brecha de género en el ámbito digital para dar respuesta a los retos de la ciudad”.

Así como, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, quien ha subrayado en la apertura: “Womanation es un espacio de encuentro y transformación, gracias a este compromiso seremos capaces de alcanzar el éxito en el ámbito digital”.

La ponencia inaugural ha sido a cargo María Jesús Puerta, ingeniera de minas y ganadora del concurso de la NASA “Lunar Recycle Challenge”, en la que ha presentado el proyecto “Esperanza” enfocado a la gestión de los residuos lunares a través de la Inteligencia Artificial y un gemelo digital. En su charla, muy motivadora, ha subrayado que “la innovación surge a través de la necesidad” resaltando que “no hay límites si crees en ello”.

Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València. / ED

El programa se ha dividido en tres bloques temáticos. La jornada de la mañana, ha estado conducida por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica, Silvia Tomás. La primera mesa, "Reconstruyendo la credibilidad digital", ha contado con la participación de Noa de la Torre, Emma Sarrión, Mª José Marcos y Yolanda Corral, todas ellas han reflexionado sobre desinformación, transparencia y el exceso de normativas y reglamentaciones en el entorno digital. El segundo bloque, "Conexiones que cuidan", ha abordado la salud mental en la era hiperconectada, con la participación de expertas como la Belén Colomina, quien ha señalado “que hay que usar herramientas digitales pero que ellas no te usen”, Estefanía Navarrete, que ha subrayado la personalización de las herramientas digitales para la instituciones de seguridad, en lo que ha coincidido con Helena Ribas del Grupo Ribera Salud, y por su parte Gemma Martínez, de Residencias Savia, ha resaltado la importancia de que estas herramientas ayuden a las enfermedades de los mayores.

Asunción Quinzá, secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, ha inaugurado el tercer bloque, "Escudos digitales: proteger redes, sistemas y de tecnología”. Ha destacado “cuando hablamos de mujeres, hablamos de humanidad. El verdadero desafío no es solo crear tecnología más inteligente, sino sociedades más sabias.”

En el horario de tarde, la periodista Silvia Soria ha dado pie a un interesante taller sobre la gestión del estrés a cargo de Raquel Hernández. Posteriormente, han intervenido profesionales del derecho, la ciberseguridad y la inteligencia artificial como la subdirectora general de Ciberseguridad de la Generalitat Valenciana, Carmen Serrano, la experta en Seguridad y Trazabilidad de datos, Verónica Larrieux y Mar Monsoriu, periodista, escritora y profesora especializada en tecnología e Inteligencia Artificial. Todas ellas han destacado el impacto ético y social de las tecnologías emergentes y los riesgos a los que se enfrentan los usuarios con la utilización de ciertas herramientas digitales que son monopolizadas por empresas internacionales.

En la parte de promoción de proyectos y startups, se han dado a conocer diferentes iniciativas, como CoCircular y Ancla.Life de Carlota Mateos, DIFAMAT de Irene Sáez y Silvia Tatay, RuralSilverHubS a cargo a Lola Bordás de Finnova, BSC Solutions de Susana Bañuelos y Cerwall de María José Valero.

Asunción Quinzá, secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad. / ED

El cierre institucional ha corrido a cargo de la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, quien ha afirmado: “este congreso se consolida como un evento de referencia para dar voz a los temas más novedosos con voz de mujer. Desde las universidades afrontamos el reto de adaptarnos a la inteligencia artificial, que ha llegado para quedarse y debemos aprovecharla al máximo”

Las fundadoras del movimiento y organizadora del congreso han presentado los bloques y han compartido las siguientes conclusiones. María José Valero, experta en coaching empresarial y CEO de Talent Growth Management, ha subrayado que "no basta con analizar los desafíos digitales: es urgente tejer alianzas entre lo público, lo privado y la ciudadanía".

Regina Monsalve, experta en sostenibilidad y presidenta de Intereco, ha recordado que "la tecnología debe ser una herramienta para el bienestar, no una amenaza silenciosa", mientras que Angélica Gómez, experta en liderazgo institucional y CEO de Ger Ingenieros, ha puesto en valor "el papel necesario y transformador de las mujeres para conseguir el éxito del cambio en todos los ámbitos".

El éxito de convocatoria ha sido rotundo, con el aforo presencial completo y más personas inscritas para seguir el evento por streaming. Womanation Congress se consolida, así, como un foro de referencia para promover una ciudadanía digital inclusiva, segura y centrada en las personas con voz 100% de mujer.

El evento, ha contado con el respaldo institucional de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, la Conselleria de la Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny (ETSID) de la UPV y Caixa Popular, además de la colaboración especial del diario Levante-EMV.