La IA generativa se pone a debate en el II Foro ALIA: de la teoría al impacto

El proyecto ALIA, impulsado en la Comunidad Valenciana por CENID, se ha convertido en uno de los pilares para comprender y desplegar una inteligencia artificial generativa que responda a las necesidades reales de empresas, instituciones y ciudadanía. Bajo esta misión, el próximo jueves 20 de noviembre se celebrará en el Club INFORMACIÓN el II Foro ALIA, una cita que reunirá a voces expertas, compañías innovadoras y representantes del ámbito público para analizar cómo llevar la IA más allá de la fase experimental y convertirla en una herramienta que genere impacto económico y social.

El encuentro se enmarca en un contexto de transformación acelerada donde la adopción de tecnologías avanzadas exige visión estratégica, capacitación y modelos de gobernanza sólidos. Esta segunda edición del foro profundizará en tres ejes clave. Por un lado, cómo pasar de las pruebas iniciales al despliegue efectivo en procesos reales tanto en pymes como en grandes organizaciones. Por otro, cómo impulsar la innovación, la productividad y la competitividad manteniendo un enfoque humano. Y, además, cómo reforzar la formación, la gobernanza y la cultura del dato para asegurar que la IA se implemente con responsabilidad, transparencia y alineada con los valores europeos.

La jornada arrancará con la intervención de Beatriz Botella, investigadora Senior de CENID, que presentará el proyecto ALIA y abordará los retos para que la IA generativa funcione verdaderamente para empresas y personas. Tras esta apertura, tomará la palabra Senén Barro, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y director de CiTIUS, quien ofrecerá una ponencia centrada en cómo convertir los datos y la experimentación en procesos reales que generen resultados medibles.

El evento continuará con la intervención de Alfonso Ureña, catedrático de la Universidad de Jaén y referente en procesamiento del lenguaje natural, que reflexionará sobre liderazgo, confianza y transformación organizativa en un momento en el que la IA exige una mirada estratégica centrada en las personas. A continuación, se abrirá un diálogo moderado por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, seguido de un espacio de networking que permitirá compartir experiencias y explorar nuevas sinergias dentro del ecosistema ALIA.

ALIA es una iniciativa pionera en la Unión Europea que busca proporcionar una infraestructura pública de recursos de IA, como modelos de lenguaje abiertos y transparentes, para fomentar el impulso del castellano y lenguas cooficiales -catalán y valenciano, euskera y gallego- en el desarrollo y despliegue de la IA en el mundo.

Inscríbete en este enlace.