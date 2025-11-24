Revader busca los mejores ‘Embaixadors/es Digitals’ del medio rural de la provincia de València

La Red Valenciana de Desarrollo Rural (REVADER) en colaboración con la Diputación de Valencia, ha convocado la primera edición de los Premios Embajadores Digitales de Valencia con el fin de reconocer, incentivar y difundir el talento digital de creadores y divulgadores que, a través de sus canales y plataformas, promocionan y ponen en valor la hostelería valenciana, los productos y la vida rural, las tradiciones valencianas, los destinos turísticos de la provincia y la lengua valenciana.

Estas serán las cinco categorías de esta primera edición, que persigue proteger la actividad de los profesionales que ponen en valor el medio rural, puesto que su actividad redunda en el interés general de los productores valencianos y los habitantes de municipios de interior y en riesgo de despoblación, colectivo al que los grupos de acción local que componen REVADER salvaguardan en su actividad diaria. Y es que los cinco Grupos de Acción Local de la provincia, con el apoyo de la Diputación de València, coinciden en la importancia de poner en valor a estos profesionales y su actividad.

El plazo para la presentación de candidaturas termina el 30 de noviembre. / ED

El plazo para la presentación de candidaturas queda abierto hasta el próximo 30 de noviembre a través del link: https://forms.gle/mG5CU1uywrXPfNEg9. Los candidatos deberán demostrar una actividad continuada de al menos 12 meses previos a la candidatura y acreditar que sus contenidos están alineados con la categoría a la que se presentan. Junto a esa acreditación de actividad el jurado, compuesto por profesionales de REVADER, de los Grupos de Acción Local de la Provincia, de las instituciones involucradas en este proyecto, del sector del turismo y de la cultura de la provincia de València, valorarán la repercusión de cada candidato en función de parámetros como la calidad de sus contenidos, el número de seguidores o su interacción. El jurado adoptará sus acuerdos por mayoría simple. En caso de empate, decidirá el voto de calidad la Presidencia de REVADER.

El jurado comunicará por correo electrónico a todos los participantes los tres finalistas de cada categoría. La entrega de premios tendrá lugar en una gala organizada por la Diputación de València y REVADER el próximo 5 de diciembre en el Muvim a las 19,30 horas.

Más info: www.revader.es