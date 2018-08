Un mecánico roba un avión sin pasajeros y se estrella en Seattle

Un trabajador de una aerolínea robó un avión vacío del aeropuerto de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, y luego lo estrelló la noche del viernes, en un aparente suicidio, informaron las autoridades, que descartaron un incidente terrorista.



Dos aviones militares F-15 persiguieron al avión tras su despegue, pero "no estuvieron involucrados en el accidente", indicaron por su lado los servicios de la policía local.



El empleado, que los medios locales describieron como un mecánico, realizó un "despegue no autorizado" de una aeronave sin pasajeros desde el aeropuerto de Seattle-Tacoma, en el estado de Washington, informaron autoridades aeronáuticas en Twitter.



La aeronave se estrelló en Puget Sound, el estrecho de mar que colinda con Seattle, indicó el aeropuerto de Seattle-Tacoma, subrayando que las operaciones habían sido retomadas con normalidad en esa terminal.



"No es un incidente terrorista. La información está confirmada", informó la policía del condado de Pierce.



"Se trata de un suicidio de un hombre solo", conocido por las autoridades, añadió, en referencia al piloto y única persona a bordo de la aeronave, y que no hubo otras personas involucradas.



El hombre fue identificado como un residente de 29 años de Pierce que "actuó solo", indicó la policía, confirmando que "no había pasajeros en el avión" cuando se estrelló.







Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU