Trump acusa a su exabogado de "inventar historias"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intentado marcar distancias tras el acuerdo al que ha llegado su antiguo colaborador Michael Cohen con la Fiscalía, entre otros delitos por financiación ilegal de la campaña electoral, y ha asegurado que se ha "inventado historias".



"Si alguien está buscando un buen abogado, le recomendaría fervientemente no contratar los servicios de Michael Cohen", ha publicado Trump en Twitter, en su primera reacción tras el acuerdo al que ha llegado su antiguo socio con la Fiscalía.





