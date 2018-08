La Comisión Europea propondrá eliminar el cambio de hora en la UE

La Comisión Europea (CE) propondrá poner fin al cambio de hora de invierno en la UE tras analizar los resultados de una consulta pública en la que "millones" de ciudadanos pidieron mantener el horario de verano todo el año, informó hoy el presidente de la institución, Jean-Claude Juncker.



"Millones de ciudadanos han dicho que ya no quieren seguir cambiando los relojes. La CE hará lo que piden", indicó Juncker a través del perfil de Twitter de una de sus portavoces, Mina Andreeva, quien agregó que la Comisión presentará una propuesta legislativa al respecto.



La portavoz se hizo eco así de unas declaraciones del político luxemburgués hoy al programa matinal de la televisión pública alemana ZDF, en las que señaló que defenderá ante la Comisión la eliminación del cambio de hora y hoy mismo se tomará la decisión al respecto.





