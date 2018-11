Más de 200 desaparecidos en el peor incendio de la historia de California

Las autoridades informaron este lunes de que hallaron otros 13 cuerpos en la zona afectada por el gigantesco incendio que se presenta desde el jueves en el norte de California (EE.UU.), lo que subió la cifra total a 42 víctimas y lo convierte en el más mortífero de la historia del estado.



En declaraciones a los medios, el sheriff del condado de Butte, Kory Honea, explicó que de los 13 muertos encontrados este lunes, diez estaban en la ciudad de Paradise, de 26.000 habitantes y que fue completamente engullida por las llamas, mientras que los otros tres estaban en la pequeña localidad de Concow.



Los 42 fallecidos convierten el bautizado como "Camp Fire" en el más mortífero registrado jamás en la historia del estado, por encima del incendio de Griffith Park de 1933 en Los Ángeles, donde murieron 29 personas.







Las imágenes del devastador incendio.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected.