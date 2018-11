Los líderes de UE se reunirán el 25 noviembre para decidir sobre el preacuerdo del Brexit

Los líderes de los 27 países que permanecerán en la Unión Europea (UE) tras la salida del Reino Unido celebrarán una cumbre extraordinaria el próximo 25 de noviembre para decidir si aprueban el acuerdo preliminar sobre el Brexit, informó hoy el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

"Si no pasa nada extraordinario, celebraremos un Consejo Europeo para finalizar y formalizar el acuerdo sobre el Brexit el domingo 25 de noviembre a las 09.30 (08.30 GMT)", indicó Tusk en una rueda de prensa.

El jefe negociador de la UE, Michel Barnier, se reunió hoy con Tusk y le entregó el texto del acuerdo cerrado este miércoles con el Gobierno británico, un volumen de 585 páginas y contiene 185 artículos, tres protocolos (sobre Irlanda, Gibraltar y Chipre) y varios anexos sobre la retirada "ordenada" del Reino Unido.

Tusk agradeció a Barnier por su trabajo y aseguró que si no tuviera la certeza de que si no hubiera hecho todo lo posible para proteger los intereses de los Veintisiete "no propondría formalizar este acuerdo".

"Desde el principio no hemos tenido duda de que el 'brexit' es una situación en la que todos pierden y que las negociaciones sólo tratan de controlar los daños", declaró el político polaco.

Tusk detalló que a continuación el acuerdo será analizado por los Estados miembros y que a finales de semana los 27 embajadores se reunirán para compartir su evaluación del texto.

También abordarán el mandato para que la Comisión Europea concluya la declaración política conjunta sobre la futura relación con el Reino Unido, un proceso en el que también "estarán implicados los ministros europeos".

Según dijo, la Comisión planea acordar el próximo martes esa declaración sobre el futuro de la relación, de manera que los Estados miembros puedan evaluarla en las siguientes 48 horas, hasta el jueves, de cara a la celebración de la reunión de los líderes el domingo 25.

"Déjenme decir a nuestros amigos británicos que, por mucho que me entristezca verlos partir, haré todo lo que pueda para que este adiós sea lo menos doloroso posible, tanto para ustedes como para nosotros", concluyó Tusk.

Por su parte, Barnier afirmó que cumplió el mandato de los Veintisiete en la negociación "escrupulosamente" y aseguró que aún le queda por delante un "trabajo intenso" para concluir el texto de la declaración sobre la futura relación con Londres.



Sin 'plan B' si cae el Gobierno británico

Por otra parte, fuentes diplomáticas han asegurado que la Unión Europea (UE) no tiene un "plan B" en la negociación del Brexit en el caso de que caiga el Gobierno británico, que se encuentra en una situación límite tras una ola de dimisiones de altos cargos opuestos al acuerdo entre Londres y Bruselas, dijeron hoy fuentes diplomáticas.

"No hay un plan B. Si el Gobierno (británico) cae y tenemos el problema de que no podemos celebrar un Consejo Europeo sobre el acuerdo o si el Parlamento británico no lo ratifica, se plantea un escenario de abismo", declaró la fuente.

Aunque señaló que "cualquier escenario es posible", esta fuente admitió que una caída del Ejecutivo encabezado por Theresa May supondría entrar en "una crisis muy seria", una situación que precisamente se intenta evitar con el acuerdo técnico de los negociadores al que ayer dio luz verde el Gobierno británico.

Un nuevo gabinete en el Reino Unido, con el riesgo de que su posición virara hacia la preferencia de un Brexit duro, ajustaría incluso más los plazos para llegar al día previsto para la salida británica, el 29 de marzo de 2019, que no obstante "no es inamovible".

Si el Consejo está dispuesto a prolongar las negociaciones, hay "un margen" hasta que el Parlamento Europeo esté constituido tras las elecciones de mayo de 2019, señaló la fuente.

Explicó que existirá un "problema jurídico" si el Reino Unido no convoca elecciones a la Eurocámara y permanece como Estado miembro, ya que "no puede haber un Parlamento Europeo en vigor que legisle y controle a un país que sigue siendo Estado miembro, pero no tiene eurodiputados".

Antes de la cumbre europea convocada para el 25 de noviembre, los embajadores de los otros veintisiete socios se encontrarán este viernes por la mañana y no se excluye que se convoquen "una o dos" reuniones más en este formato durante el fin de semana, tras lo cual el lunes se celebrará un Consejo de Asuntos Generales para preparar la cita del domingo siguiente.