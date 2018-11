Cascada de dimisiones en el Gobierno británico tras el preacuerdo del Brexit

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se aferró hoy al acuerdo preliminar del Brexit suscrito con Bruselas a pesar de las fuertes críticas recibidas desde su propio partido y hasta dos dimisiones en su Gobierno.



Renuncias en el ejecutivo, cartas de los diputados conservadores pidiendo una moción de confianza y duros ataques de la oposición tuvo que encajar hoy Theresa May, quien ayer anunciaba triunfal que sus ministros apoyaban el pacto para la salida del Reino Unido de la Unión Europea.



Pero hoy se supo que no todos los miembros del gabinete de la "premier" iban en el mismo barco, empezando por la dimisión de quien capitaneaba las negociaciones del Brexit, el ministro para la salida de la Unión Europea, Dominic Raab.



Otra baja destacada fue la de la titular de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, junto con la de algunos secretarios de Estado, pero el el goteo de dimisiones puede continuar en las próximas horas.



McVey, ha anunciado este jueves su dimisión por sus discrepancias con el acuerdo del Brexit presentado por la primera ministra, Theresa May, al considerar que "no respeta el resultado del referéndum" de junio de 2016.



McVey, que ha publicado en Twitter su carta de dimisión, ha defendido que está en juego "el futuro del país y la integridad de la democracia" británica. Además de McVey y Raab, también han presentado este jueves su dimisión el secretario de Estado británico para Irlanda del Norte, Shailesh Vara y la número dos de Raab, Suella Braverman, una joven promesa del Partido Conservador.







Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH — Esther McVey (@EstherMcVey1) 15 de noviembre de 2018

Dominic Raab, ministro para la salida de la UE

"Ninguna nación se ha sometido a un régimen tan extensivo"

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 de noviembre de 2018

La ministra saliente ha recordado a May que había prometido que Reino Unido" y que desarrollaría una política comercial "independiente" a la de la UE. Sin embargo, "este acuerdo no cumple" los objetivos marcados, a su juicio."SignificaQuedaremos atrapados en una unión aduanera, a pesar de que prometiste de forma específica al pueblo británico que no sería así", ha lamentado McVey, que teme que Londres se quede "con las manos atadas" para negociar acuerdos comerciales con otros actores.Además, considera que el texto ", en aparente alusión al plan de emergencia que se habría cerrado para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, contra el que se han posicionado también los otros ministros dimisionarios en sus respectivos anuncios."Hemos pasado de que la ausencia de acuerdo es mejor que un mal acuerdo a que cualquier acuerdo es preferible a que no haya acuerdo", ha añadido McVey, que se considera incapaz para "defender" el texto que está ahora sobre la mesa. En este sentido,que dimitir, si bien ha agradecido la confianza depositada en ella y el honor que ha supuesto ser ministra de Trabajo y Pensiones.Pocas horas antes que McVey, el ministro británico para la salida de la Unión Europea (UE),, anunció también su dimisión del cargo por desacuerdos con el pacto preliminar del Brexit consensuado con Bruselas por la primera ministra,"No puedo en conciencia apoyar los términos propuestos para nuestro acuerdo con la UE", ha afirmado en su cuenta de Twitter, donde expresa también su "respeto" por la jefa del Gobierno conservador.Raab, que accedió al puesto tras la dimisión de David Davis el pasado julio, se ocupó del último tramo de las negociaciones con la Comisión Europea, yEn su carta de dimisión a May, el político "tory", que apoyó el "brexit" en el referéndum de 2016, dice que no puede secundar el acuerdo por dos razones.Primero, "", explica.Y en segundo lugar, añade que no puede "aceptar" que la cláusula de seguridady en la que la UE "tiene un veto" sobre la capacidad del Reino Unido de rescindirla.Los términos de ese plan de contingencia "suponen un híbrido de las obligaciones de la unión aduanera de la UE y las del mercado único", sostiene el diputado.Raab argumenta en la misiva que ninguna nación democrática se ha sometido jamás aimpuesto "externamente sin un control democrático sobre las leyes que se aplicarán", ni la capacidad de salir de ese acuerdo."Sobre todo, no puedo reconciliar los términos del acuerdo propuesto con las promesas que hicimos al país en nuestro manifiesto en las últimas elecciones", afirma el diputado "tory", cuya dimisiónEsta es la primera dimisión de un ministro del Ejecutivo tras el anuncio ayer del acuerdo preliminar de "brexit", que establece los términos de la salida del Reino Unido de la UE y el marco de la futura relación comercial.Previamente, anunció su marcha el secretario de Estado para Irlanda del Norte,, partidario de la permanencia en la consulta de 2016, que también ha criticado un pacto que, dijo, impide al país convertirse en un Estado soberano.