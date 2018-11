Detenidos 42 inmigrantes que entraron por la fuerza a EEUU

Cuarenta y dos inmigrantes fueron detenidos este domingo en territorio estadounidense luego de que cruzaran por la fuerza la frontera desde Tijuana (México), informó hoy Rodney Scott, jefe de sector de la Patrulla Fronteriza en San Diego (California), en declaraciones a la cadena CNN.



El grupo, que formó parte de una manifestación realizada en suelo mexicano, habría atacado con piedras a oficiales que resguardaban la barda que divide los dos países en la zona californiana de San Ysidro, por lo que se vieron obligados a responder con el uso de gas lacrimógeno, detalló Scott.



"En un inicio, teníamos dos o tres agentes enfrentando a cientos de personas en ese momento, así que utilizaron el gas para protegerse y proteger a la frontera", dijo en declaraciones a la cadena de noticias.



Scott detalló que tres agentes fueron agredidos, pero debido a que portaban equipo antimotines no presentaron heridas de consideración, mientras que los vehículos estacionados en el lugar de los hechos fueron dañados por el impacto de los objetos lanzados por los inmigrantes, agregó.



Al grupo de 42 personas detenidas en el lado estadounidense, ocho de ellas mujeres, se suman 39 arrestos del lado mexicano. Sin embargo, Scott reconoció que "numerosas personas" lograron cruzar la frontera a través de tramos en donde no se ha podido reforzar el muro entre San Diego y Tijuana.



La tensión se elevó este domingo cuando integrantes de la caravana migrante que llegó a la frontera en búsqueda de asilo rompieron la valla de seguridad instalada por la Policía mexicana y se aproximaron hacia el puerto de entrada a los Estados Unidos.



Integrantes de este numeroso grupo lograron abrir una brecha en la valla estadounidense, por la que cruzaron ilegalmente decenas de personas.



Por esta razón, autoridades estadounidenses cerraron por tercera ocasión en una semana el paso internacional entre San Diego y Tijuana.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) justificó esta medida ante la presencia del creciente número de personas que pretendían ingresar ilegalmente a Estados Unidos.



"Ante la posibilidad de que otros grupos también pudieran separarse de las manifestaciones para un posible intento de adentrarse ilegalmente a los puertos de entrada, CBP suspendió las operaciones", indicó un portavoz de la dependencia.



El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró hoy en Twitter que está dispuesto a cerrar la frontera "permanentemente" si México no actúa para enviar de vuelta a sus países de origen a los inmigrantes, muchos de los cuales, dijo, son "criminales".





Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL!