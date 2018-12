Un hombre mata a tiros a cuatro personas en una catedral en Brasil y se suicida

Un hombre mató este martes a tiros a cuatro personas que estaban en misa en la Catedral Metropolitana de Campinas, importante ciudad en el interior del estado brasileño de Sao Paulo, tras lo que se suicidó frente al altar, informaron fuentes oficiales.

Además, tres personas sufrieron heridas en este suceso, según la Secretaría de Salud de Campinas.

Los hechos ocurrieron cuando, poco después del mediodía, un hombre entró en la iglesia armado con una pistola y un revólver y disparó contra varias personas que asistían a una concurrida misa, para luego suicidarse.

"No sabemos el motivo. Él no dijo nada. No sabemos quién es", afirmó el mayor Paulo Monteiro, oficial del Cuerpo de Bomberos, acerca de un suceso que se produjo dentro de la catedral, en pleno centro de Campinas, ciudad a 100 kilómetros de Sao Paulo.

Ninguno de los cinco muertos (cuatro hombres y una mujer), incluido el suicida, ha sido identificado.

Entre los heridos figura una mujer de 65 años con lesiones de bala en la región cervical y otra de 40 años con problemas en un brazo, pero, según los bomberos, todos están estables.

Testigos que estaban en los alrededores de la catedral dijeron que escucharon entre veinte y treinta disparos en pocos minutos y luego vieron a una multitud corriendo para huir del templo.