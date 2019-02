Las grandes potencias de la UE legitiman a Guaidó como presidente de Venezuela

España y otro 18 países de la Unión Europea han firmado este lunes una declaración conjunta de apoyo y reconocimiento al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como "presidente encargado de Venezuela" con el objetivo de que "convoque elecciones presidenciales libres, justas y democráticas".



Así lo han firmado España junto con Portugal, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Hungría, Austria, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, la República Checa, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Suecia y Croacia.



En la declaración, los firmantes argumentan que han adoptado esta decisión dado que "Nicolás Maduro ha optado por no poner en marcha el proceso electoral" tal y como le había requerido la Alta Representante para la Política Exterior y Seguridad, Federica Mogherini, en nombre de los 28 Estados Miembros de la UE.



Poco antes, Mogherini había precisado que el reconocimiento de Guaidó como presidente interino no es competencia de la Unión Europea, sino que depende de cada uno de sus Estados miembros.



La alta representante subrayó que existe "una posición común europea" sobre Venezuela que los Veintiocho han expresado en las últimas semanas, y que está "clara y consolidada".



La declaración conjunta -a la que no se han sumado nueve países de la unión- recuerda que el pasado 26 de enero varios estados miembros de la UE instaron a Maduro a poner en marcha el procedimiento legal para la convocatoria de elecciones presidenciales democráticas "dentro de un plazo de ocho días".



Ese mismo día, Mogherini emitió un comunicado en nombre de los 28 llamando a la "celebración urgente de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles".



Mogherini precisó que "en ausencia de un anuncio sobre la organización de nuevas elecciones con las garantías necesarias en los días siguientes, la UE tomaría otras medidas, incluyendo en lo concerniente al reconocimiento del liderazgo del país, en línea con el artículo 233 de la Constitución venezolana", recuerda la declaración conjunta.



Los países firmantes han "tomado nota" de que Maduro "ha optado por no poner en marcha el proceso electoral" por lo que "y de acuerdo con los preceptos de la Constitución venezolana, reconocen y apoyan a Juan Guaidó" como Presidente encargado de Venezuela, "a fin de que convoque elecciones presidenciales libres, justas y democráticas".



Dentro de la UE, el primero en dar el paso ha sido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha comparecido en el Palacio de la Moncloa para anunciar el reconocimiento a Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela con el objetivo de que convoque elecciones presidenciales "en el menor plazo de tiempo posible".







"Es el pueblo de Venezuela quien tiene que decidir su futuro", ha defendido Sánchez, que ha confiado en que Guaidó pueda convocar elecciones "libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones", en las que los venezolanos voten "sin miedo, sin presiones y sin amenazas".



También el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha mostrado en la misma línea. "Francia reconoce a Juan Guaidó como 'presidente encargado' para implementar un proceso electoral", ha escrito el presidente francés en su Twitter. "Los venezolanos tienen el derecho a expresarse libre y democráticamente", ha sostenido.



La canciller alemana, Angela Merkel, se ha unido al reconocimiento desde Tokio, donde se encuentra de visita oficial. "Guaidó es la persona con la que se debe hablar" de la convocatoria de elecciones presidenciales, ha señalado. "Esperamos que inicie lo más pronto posible un proceso electoral", ha agregado.



En este sentido, ha recalcado que Guaidó es "el presidente interino legítimo desde el punto de vista alemán y de muchos socios europeos". "Esperamos que este proceso se produzca de forma relativamente rápida y natural", ha añadido.



El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha subrayado que "Nicolás Maduro no ha convocado elecciones presidenciales en el plazo de ocho días que habíamos fijado", por lo que Reino Unido ha optado por reconocer al titular de la Asamblea Nacional "como presidente interino constitucional hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles".



