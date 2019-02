Una explosión de gas en San Francisco provoca un gran incendio

Una explosión de gas en San Francisco ha provocado un incendio que ha obligado a desalojar varios edificios de la zona. Unos trabajadores se encontraban inmersos en sus labores de excavación cuando se han producido los hechos.



Un total de cuatro edificios han resultados dañados, según la información emitida por los bomberos. Los empleados, que se encontraban desaparecidos, han aparecido sanos y salvos mientras las labores de extinción continúan.





Fire on the same block as my apartment in San Francisco https://t.co/BDo6WKutRA via @nbcbayarea possibly from HK Lounge 2 restaurant? pic.twitter.com/n4YaWtQbBu