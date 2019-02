Cohen asegura que Trump conocía la filtración que afectó a Hillary Clinton

Michael Cohen, exabogado personal del presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este miércoles que el mandatario conocía que uno de sus colaboradores estaba en contacto con WikiLeaks para la publicación de miles de correos del Partido Demócrata, que afectaron a la campaña de su rival, Hillary Clinton.



"(Trump) era un candidato presidencial que sabía que (su colaborador) Roger Stone estaba hablando con (el fundador de WikiLeaks) Julian Assange acerca de una filtración por WikiLeaks de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata", dijo Cohen ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja.



Cohen, quien en mayo ingresará en prisión para cumplir la condena de tres años que recibió en diciembre por su papel durante la campaña electoral de 2016, testificó hoy ante ese comité en la única comparecencia pública de las tres que hará esta semana en el Congreso de EE.UU.



"Días antes de la convención demócrata, estaba en la oficina de Trump cuando su secretaria anunció que Roger Stone estaba al teléfono. Trump puso a Stone en altavoz. Stone le dijo a Trump que acababa de hablar con Julian Assange", asegura Cohen.



En esa conversación, Assange le dijo a Stone que en un par de días filtraría correos que "perjudicarían la campaña de Hillary Clinton", a lo que Trump habría respondido: "¿No sería genial?".



El testimonio que ofreció hoy Cohen ante el Congreso fue filtrado el martes por la noche, por lo que Trump tuvo la oportunidad de responder a las acusaciones desde Hanói, donde participa en su segunda cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un.





Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked's lawyer!