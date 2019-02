El exabogado de Trump acusa al magnate de "racista, estafador y embustero"

Michael Cohen, antiguo abogado personal del presidente estadounidense, Donald Trump, ha lamentado este miércoles ante una comisión del Congreso haber ayudado a encubrir los "actos ilícitos" cometidos por el mandatario, entre ellos el pago a una actriz porno que mantuvo una relación con él.

"Lamento toda la ayuda y apoyo que le di en el camino", ha confiado Cohen en su esperada declaración ante la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes. "Me avergüenza mi debilidad y equivocada lealtad, de las cosas que hice por Trump en un esfuerzo para protegerle y promocionarle", ha asegurado. "Es un racista, un estafador y un embustero", ha subrayado.

"Me avergüenza que opté por participar en ocultar los actos ilícitos de Trump en lugar de escuchar a mi propia conciencia", ha añadido el abogado, que aunque ha reconocido que mintió al Congreso sobre el proyecto de la Torre Trump en Moscú en el que trabajaba para el magnate éste no le ordenó expresamente que lo hiciera.

"Trump directamente no me dijo que mintiera al Congreso, así no es como él funciona", ha explicado, en referencia a su declaración al Congreso en 2017 sobre cuándo se produjeron las conversaciones respecto al proyecto inmobiliario del magnate en Moscú.

No obstante, "a su manera, me estaba diciendo que mintiera", ha añadido, explicando que por sus declaraciones públicas y privadas llegó a la conclusión de que quería que lo hiciera.

"Trump conocía y dirigió las negociaciones de la torre Trump Moscú durante la campaña y mintió sobre ello", ha asegurado Cohen, que cree que lo hizo porque "nunca esperó ganar" las presidenciales. "La campaña para él siempre fue una oportunidad de marketing", ha resaltado su antiguo abogado.

En este sentido, ha reiterado que contrató a una empresa para manipular dos encuestas en Internet a favor del entonces candidato a la Casa Blanca, al tiempo que ha asegurado que Trump lo sabía y le ordenó hacerlo.



"Sólo quería hacer grande su marca"



"Donald Trump es un hombre que se presentó a las elecciones para hacer su marca grande, no para hacer a nuestro país grande", ha defendido. "No tenía ningún deseo o intención de liderar esta nación, solo de reforzar su riqueza y poder", ha añadido.

No obstante, durante su testimonio Cohen ha reconocido no tener pruebas directas de que Trump o su campaña se coordinaran con Rusia, algo que está investigando el fiscal especial Robert Mueller, pero sí tiene sospechas al respecto.

El abogado se ha referido al encuentro que mantuvo en junio de 2016 el hijo del presidente, Donald Trump Junior, otros miembros de su campaña y una ciudadana rusa vinculada con el Kremlin que presuntamente había prometido información jugosa sobre Clinton.

Durante una reunión posterior de Trump, su hijo "se inclinó sobre su padre y en voz baja, que yo pude escuchar claramente, le dijo: 'La reunión está arreglada', a lo que Trump respondió, 'OK bien, infórmame de ello'", ha relatado Cohen, que llegó a la conclusión de que se refería al citado encuentro porque "en el mundo de Trump, especialmente durante la campaña, nada pasaba sin la aprobación y conocimiento de Trump".

Por otra parte, ha asegurado que Trump sabía de antemano que Wikileaks iba a publicar los correos del Comité Nacional Demócrata que iban a resultar perjudiciales para su rival en las elecciones presidenciales, Hillary Clinton.

El ahora presidente lo supo a través de su antiguo asesor Roger Stone, quien también se enfrenta a cargos criminales. Stone le contó a Trump que había hablado con Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, quien le dijo que iba a publicar correos que "perjudicarían" a la campaña de Clinton.

Cohen ha confirmado igualmente que pagó a la actriz porno Stormy Daniels para que esta no desvelara que había mantenido una relación con el magnate.

"Me pidió que pagara a una estrella porno con la que había tenido un 'affaire' y que mintiera a su mujer al respecto", ha relatado, asegurando que mentir a Melania Trump es uno de sus "mayores remordimientos". "Es una buena persona y la respeto mucho, no se merecía eso", ha asegurado.

En cuanto al pago, el antiguo abogado ha indicado que pagó a Daniels 130.000 dólares usando fondos personales por orden de Trump para evitar que se vincularan con la campaña. A continuación, "el presidente de Estados Unidos emitió un cheque personal para el pago de este dinero en el marco del plan criminal para violar las leyes de financiación de campaña", ha precisado, ofreciendo a la comisión el cheque que prueba el pago con dinero personal del mandatario.



"La peor versión de sí mismo"



Según Cohen, desde que accedió a la Casa Blanca Trump "se ha convertido en la peor versión de sí mismo". Además, le ha acusado de inflar su fortuna "cuando le servía a sus fines", como para ser incluido en la lista de las personas más ricas, pero la reducía para evitar pagar impuestos por sus inmuebles.

Cohen también ha confesado que amenazó a los centros educativos en los que estudió Trump por orden de este para que no desvelaran sus datos académicos. "Estoy hablando de un hombre que se declara brillante pero que me pidió que amenazara a su instituto, sus colegas y la junta universitaria", ha afirmado.

En este sentido, ha detallado que Trump le ordenó formular amenazas en torno a 500 veces durante los diez años anteriores. Cohen ha facilitado esa cifra tras ser preguntado si fueron 50, 100, 200 ó 500 veces.

Asimismo, ha resaltado que fiscales de Nueva York están investigando actividades criminales no especificadas por parte de Trump. "Se me ha pedido que no discuta este asunto y que no hable de ello", ha dicho.

Cohen ha manifestado además que el presidente mintió o dio información engañosa sobre si conocía a Felix Sater, un empresario ruso condenado por vínculos con la mafia. Sater era el vínculo entre Cohen y funcionarios rusos para la construcción de un edificio de la empresa de Trump en el país euroasiático.

Trump negó conocer a Sater en 2013. "No sabría ni cómo es", dijo. Sin embargo, Cohen ha sostenido que Sater tenía una oficina en la planta 26 de la Torre Trump en Nueva York y ha agregado que no pagaba alquiler por ella.

"Para aquellos que cuestionan mis motivos para estar aquí hoy, lo entiendo. He mentido, pero no soy un mentiroso, y he hecho cosas malas, pero no soy una mala persona", ha remachado Cohen en su intervención inicial.

En este sentido, el presidente de la comisión, Elijah Cummings, ha reconocido que la credibilidad de Cohen genera dudas tras sus mentiras pasadas. "Estamos buscando la verdad", ha sostenido, abogando porque los estadounidenses escuchen lo que tenga que decir el abogado y "saquen sus propias conclusiones".



Amenazas de seguridad



Cohen ha denunciado la existencia de amenazas contra él y su familia y ha dicho que no camina por la calle junto a su mujer y sus hijos debido a que "tiene miedo", según ha recogido la cadena estadounidense CNN.

Preguntado sobre qué creía que podría hacerle Trump, Cohen ha dicho que "mucho" y que "no sólo es él". "Es esa gente que le sigue a él y a su retórica", ha manifestado. "He tenido que acudir al Servicio Secreto", ha señalado, antes de decir que las amenazas "empezaron a afectar a sus hijos".

Los representantes republicanos presentes en la comisión han puesto en tela de juicio a Cohen y sus intenciones, además de enumerar los varios delitos por los que está siendo procesado.

Horas antes de la esperada comparecencia, Trump ya se había adelantado a lo que pudiese decir Cohen con un tuit en el que alegaba que "fue uno de los muchos abogados" que le representaron y le acusaba de "estar mintiendo" para reducir los años de prisión que tendrá que cumplir. El presidente ha retuiteado su propio mensaje en plena comparecencia del abogado.