Pakistán liberará al piloto indio como "gesto de paz"

El primer ministro paquistaní, Imran Jan, ha anunciado que Pakistán liberará el viernes, "como gesto de paz", al piloto de la Fuerza Aérea india capturado el miércoles tras haber sido derribado su avión militar por adentrarse en espacio aéreo paquistaní, ha informado la cadena de televisión Geo News.

"Hemos decidido liberar mañana al piloto indio capturado como gesto de paz", ha avanzado el jefe del Gobierno paquistaní, en una comparecencia ante el Parlamento de Islamabad. "Cuando sucedió el atentado de Pulwama, nos culparon en 30 minutos", ha lamentado, en referencia al atentado que acabó con la vida de 40 militares indios el 14 de febrero en la Cachemira india.

El primer ministro ha elogiado el papel de los medios paquistaníes los últimos días y ha acusado a los medios indios de haber creado "una histeria de guerra". "Nuestros medios han mostrado solidaridad y han actuado de forma responsable", ha dicho.

Sobre los incidentes del miércoles, cuando Pakistán derribó dos aviones militares de la Fuerza Aérea india y capturó a un piloto, ha afirmado que Pakistán ya sabía que India pretendía "hacer algo". "El único propósito de nuestro ataque era demostrar nuestra capacidad y voluntad. No queríamos causar ninguna víctima porque queríamos actuar de manera responsable", ha subrayado.

Jan ha acusado a India de haber violado la Carta de Naciones Unidas con su ataque en suelo paquistaní, lanzado contra un supuesto campamento de milicianos del grupo que reivindicó el atentado del 14 de febrero. "India nos ha dado hoy un informe, dos días después de que nos atacaran", ha explicado.

"Los países se arruinan por errores de cálculo. La guerra no es la solución. Si India realiza alguna acción, tendremos que responder", ha advertido el jefe del Gobierno paquistaní, antes de pasar a criticar a India por su comportamiento en Cachemira.

"En un momento dado, los líderes cachemires no querían la separación pero por las brutalidades de India ahora todos piden la independencia", ha señalado. "¿Durante cuánto tiempo va a ser culpado Pakistán por todo lo que pasa en Cachemir? ¿Durante cuánto tiempo se le va a pedir que actúe sin ninguna prueba?", ha planteado.

Jan ha avisado de que el tema de Cachemira es importante y ha reclamado a la comunidad internacional que garantice que la tensión no vuelve a aumentar. "No lleven esto más lejos. Pakistán se verá obligado a responder", ha asegurado. "Confío en que la comunidad internacional juegue su papel para garantizar que la situación no empeora más", ha subrayado.

El ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Shah Mehmud Qureshi, ha anunciado horas antes este jueves que el Gobierno de Islamabad estaba dispuesto a estudiar la liberación del piloto de la Fuerza Aérea india en un intento por rebajar la tensión entre ambos países por la situación en Cachemira, la región cuya soberanía se disputan desde hace décadas.

En este contexto de tensiones con India y horas antes del discurso de Jan ante el Parlamento, las autoridades paquistaníes han comenzado a evacuar localidades fronterizas de la región de Cachemira, según informa DPA.

Varios cientos de familias paquistaníes han sido trasladadas a zonas más seguras en la noche del miércoles al jueves tras los intercambios de disparos y de proyectiles de artillería entre las fuerzas militares paquistaníes e indias, según ha explicado el ministro de Información de la Cachemira controlada por Pakistán, Mushtaq Minhas. "Toda la región ha sido puesta en alta alerta. Tememos que tengamos que evacuar más zonas si no hay una reducción de la tensión", ha asegurado.

Las autoridades paquistaníes han cancelado el servicio de una línea de trenes con destino a Pakistán, lo que ha dejado a decenas de ciudadanos indios a la espera de transporte en la ciudad de Lahore, en el este de Pakistán.