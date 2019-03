El Parlamento británico descarta un "brexit" sin acuerdo por sólo cuatro votos

El Parlamento británico descartó este miércoles, por 312 votos a favor y 308 en contra, salir de la Unión Europea (UE) sin acuerdo con Bruselas en "cualquier momento y bajo cualquier escenario".



La Cámara de los Comunes respaldó una enmienda no vinculante que excluye la posibilidad de abandonar sin acuerdo el bloque comunitario no solo el 29 de marzo, sino en cualquier momento.



Esta enmienda, que presentó la conservadora Caroline Spelman, matiza el texto de la moción gubernamental que abogaba por descartar una salida no negociada dentro de 16 días únicamente.







House of Commons votes 312 to 308 to approve Amendment (a) to the #NoDealBrexit debate motion.



This amendment explicitly rejects leaving the #EU without a #WithdrawalAgreement and Framework for the Future Relationship. pic.twitter.com/0vjqcCxNWR