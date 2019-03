May escribirá a Tusk para solicitar la prórroga del Brexit

La primera ministra británica Theresa May.

La primera ministra británica Theresa May. REUTERS

La primera ministra británica, Theresa May, escribirá al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sobre la prórroga del "brexit" antes de la cumbre europea de este jueves en Bruselas, informó hoy un portavoz de Downing Street.

La "premier" conservadora presidió hoy una reunión del Gobierno para abordar la crisis del "brexit" y la solicitud para postergar la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) más allá del próximo 29 de marzo, la fecha fijada para el "divorcio".

May tenía previsto someter por tercera vez a votación su acuerdo del "brexit", pero el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, advirtió de que los diputados no pueden pronunciarse sobre una misma propuesta, si no tiene modificaciones significativas.

En ese sentido, el portavoz de la residencia oficial de la primera ministra indicó que se evaluó hoy en profundidad la medida de Bercow y que hay una "absoluta determinación" de encontrar la manera de que el Parlamento pueda salir de la UE con un acuerdo.

"Ellos han tenido una profunda discusión que cubrió tanto las implicaciones de los comentarios del presidente (de los Comunes) de ayer y la próxima (cumbre del) Consejo Europeo", agregó.

May aún no ha indicado en detalle qué pasos tomará sobre el "brexit" tras la decisión de Bercow, ya que su objetivo era buscar que los parlamentarios aprobasen esta semana el pacto en un tercer intento y solicitar una prórroga del "brexit" hasta el 30 de junio.

Si eso no fuese posible, la jefa del Ejecutivo podría pedir un retraso del "brexit" mucho más prolongado.

El presidente de los Comunes citó una norma que data de 1604 para argumentar ayer que una moción derrotada (en enero y en marzo) no puede ser sometida a otra votación durante el actual curso parlamentario.