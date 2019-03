Podemos da la razón a Obrador y considera que el Rey debería pedir perdón

Dirigentes del PP, Ciudadanos y Vox han rechazado este martes, igual que ha hecho ya el Gobierno, la carta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para reclamar al Rey que pida perdón a México por los abusos de la conquista, mientras que desde Podemos le han llegado muestras de apoyo.



"López Obrador es el digno Presidente de México. Tiene mucha razón en exigirle al Rey que pida perdón por los abusos en la 'Conquista'", ha escrito en Twitter la portavoz adjunta en el Congreso Ione Belarra. Es más, ha asegurado que "si gobierna Podemos habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas".





PP: Hasta se podría decir que diesen las gracias

Rivera: "Una ofensa intolerable"

Desde el PP, el número dos en la candidatura al Congreso por Madrid,de lo que hizo en América", no como otros países en sus colonias, "Bélgica en el Congo o los ingleses en Estados Unidos". "Que busquen a los indígenas de Estados Unidos hoy en día", no existen".Suárez Illana ha reconocido queque vistos con los ojos de hoy serían distintos", pero eso no puede llevar a que "una nación entera tenga que pedir perdón por algo que pasó hace 500 años".Es más, ha añadido que "siendo, incluso, un poquito provocador","por muchas de las cosas que se hicieron en esos países" porque "se fundaron universidades y escuelas" y "se hizo una labor intensa"."Con errores, sí, pero creo que el resultado es fantástico y en terminos generales toda Hispanoamérica y España guardan unos vínculos de hermandad y buena relación que hay que mantener", ha dicho en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.Más tajante ha sido el ex portavoz parlamentario y actual candidato al Senado"Habrá que recordarle a este señor queDe esta forma, ha añadido que por parte de "unos pocos", "por los que eran perseguidos y esclavizados, se conquistó y civilizó esa tierra". Que estudie un poco. ¡Anda ya!", ha añadido, en su cuenta de Twitter.Por su parte, el presidente de Ciudadanos,, ha dicho en la misma red quey ha advertido de que "así actúa el populismo", "falseando la historia y buscando el enfrentamiento". Cuando su partido gobierne, ha afirmado, liderará "la unión y colaboración entre España y las naciones hermanas de Latinoamérica".Desde Vox, el presidente del partido,, ha opinado que Lópezy "no entiende que al pedir reparaciones a España en realidad está insultando a Méjico".En su cuenta de Twitter, Abascal se ha hecho eco del mensaje escrito a su vez por el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte sobre la carta: "Que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza".Eldirigió al Rey, cuyo contenido rechaza "con toda firmeza".En un comunicado, el Gobierno considera que "la llegada, hace quinientos años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas".Por su parte, fuentes delno han querido comentar la carta que dirigió de López Obrador al monarca y se han remitido a la respuesta que emitió este lunes el Ejecutivo de Pedro Sánchez.