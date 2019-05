El mayor atasco de alpinistas en la cima del Everest deja dos muertos

Más de 200 alpinistas hicieron hoy cima en el Everest (8.848 metros), rompiendo el récord de ascensos en una misma jornada pero también creando un atasco que provocó colas de varias horas en un estrecho paso de la ladera cercano a la cumbre.



Desde el Campo Base, el representante del Ministerio de Turismo de Nepal Gyanendra Shrestha confirmó a Efe que unos 250 montañeros salieron del Campo IV (7.900 metros) durante la noche del martes al miércoles, de los que más de 200 alcanzaron hoy la cima más alta del mundo.







#ProjectPossible update. I summited Everest at 0530 and Lhotse at 1545 despite heavy traffic. I am now at Makalu base camp. Will be going directly for summit push from base camp. I will update once Makalu is complete. Thank you for my support especially my sponsors. pic.twitter.com/mAiLTryEln