Otro tiroteo en un bar de Ohio deja al menos 10 muertos

Al menos 10 personas han muerto, incluido el atacante, y 16 han resultado heridas en el tiroteo registrado hoy en la ciudad estadounidense de Dayton (Ohio), informó la Policía.



"El tirador ha fallecido. Hay otros 9 muertos también. Al menos otras 16 personas fueron (trasladadas) a hospitales del área con lesiones", confirmó el Departamento de Policía de Dayton en su cuenta de Twitter.





#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries.