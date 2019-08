EEUU asegura que sus contactos con Venezuela son "a espaldas" de Maduro

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró este miércoles que EE.UU. está tratando con funcionarios de Venezuela "a espaldas" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, su salida del poder y la celebración de elecciones "libres y justas".



"Los únicos elementos discutidos con aquellos que están acercándose a espaldas de Maduro son su partida y elecciones libres y justas", apuntó Bolton en Twitter.







As the President has repeatedly stated, to end the pilfering of the Venezuelan people's resources and continued repression, Maduro must go. The only items discussed by those who are reaching out behind Maduro's back are his departure and free and fair elections.