Boris Johnson pierde la mayoría en el Parlamento al cambiar de partido un diputado

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, perdió este martes la mayoría parlamentaria en la Cámara de los Comunes al pasarse un diputado "tory" al Partido Liberal Demócrata.

Philip Lee, diputado desde 2010, anunció en un comunicado el cambio de formación al estar en desacuerdo con la postura del Gobierno, que está "buscando de forma agresiva un 'Brexit' dañino", afirmó.

Lee, que en plena sesión de la Cámara de los Comunes se ha levantado para sentarse junto a sus nuevos compañeros, ha alegado en un comunicado que el Ejecutivo "está poniendo en peligro las vidas y los hogares innecesariamente y arriesgando sin motivo la integridad de Reino Unido".

"En términos más generales, está perjudicando la economía, la democracia y el papel de nuestro país en el mundo. Utiliza la manipulación política, el acoso y las mentiras. Y hace todo esto de forma deliberada e intencionada", ha añadido Lee en su contundente nota.

"El partido al que me uní en 1992 no es el partido del que me voy hoy", ha explicado este diputado, que desde 2010 ocupa un escaño en representación de la circunscripción de Bracknell. Lee considera que el Partido Liberal Demócrata es ahora "el mejor colocado para construir la fuerza unificadora e inspiradora que hace falta" y para dejar "un país y un mundo mejor para las próximas generaciones".