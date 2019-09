Jóvenes activistas piden acciones contra el cambio climático en Naciones Unidas

La activista sueca Greta Thunberg, inspiradora del movimiento juvenil contra el cambio climático, y otros tres jóvenes activistas denunciaron este sábado en la ONU junto al secretario general, António Guterres, la inacción ante el cambio climático y pidieron un mundo sin emisiones contaminantes.

En el marco de la Cumbre del Clima de la Juventud que se celebra en la sede de Naciones Unidas, Greta, el argentino Bruno Rodríguez, la keniata Wanjuhi Njoroge y Komal Karishma Kumar, de las islas Fiji, pidieron que los líderes del mundo rindan cuentas y advirtieron que seguirán saliendo a las calles como este viernes, para continuar con sus exigencias.

Los cuatro activistas acompañaron a Guterres en el comienzo de esta reunión que precede a la Cumbre del Clima de este lunes en la que el número uno de la ONU ha pedido a los líderes que acudan con planes concretos y realistas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 45 % en los próximos diez años y un 100 % para 2050.

En una breve intervención, Greta, que el lunes hablará a los presidentes y jefes de Estado, aseguró que las protestas del viernes para pedir acciones climáticas demuestran: "que estamos unidos y que los jóvenes somos imparables".

Este viernes, más de cuatro millones de personas, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles en todo el mundo por la emergencia climática, según los organizadores de las protestas, quienes indicaron que en Nueva York la cifra superó las 250.000 personas.

La adolescente sueca de 16 años dijo que como hablaría el lunes en la Cumbre de Acción Climática, donde entre otros estarán la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente francés, Emmanuel Macron y el primer ministro indio, Narendra Modi, prefería dejar en esta ocasión su tiempo a sus compañeros.

Bruno Rodríguez insistió en que "100 empresas son responsables del 71 % de la emisión de gases invernadero" y subrayó que deben tener una trayectoria más sostenible. "Lo podemos lograr si estamos unidos, si decimos basta. No queremos más combustibles fósiles", agregó.

Wanjuhi Njoroge, al igual que Komal Karishma Kumar, insistió en que los países que menos han contribuido a la crisis climática son los que más la están sufriendo, aunque precisó que "no es el momento de culpar, sino de colaborar".

Asimismo, dijo que la reunión de este sábado, la primera de estas características que organiza la ONU, ha permitido a los jóvenes "estar en la mesa de conversaciones". "Ahora nuestras voces tienen que tener unas consecuencias" añadió.

Por su parte, Kumar subrayó: "Pedimos medidas urgentes para acabar con los combustibles fósiles y pedimos a los países que históricamente han emitido tanto CO2 que dejen de obstaculizar el trabajo por el bienestar del planeta por su cortedad de miras".

Guterres, que se sentó junto a los jóvenes en unas sillas de colores colocadas para la ocasión, en un momento de distensión les pidió que no lo llamaran "excelencia".

"Cuando se me llama excelencia en la sede de Naciones Unidas siempre impongo una multa de 1.000 dólares para poder solucionar problemas sociales, pero me hago cargo de que este grupo no va a poder pagar así que no voy a poner esa multa, pero por favor, no hace falta que me llaméis excelencia", comentó el máximo responsable de la ONU.

Tras las intervenciones de los cuatro activistas, Guterres declaró que había sido un placer escucharles antes de apuntar que "el problema de los líderes mundiales es que hablan demasiado y no escuchan suficiente".

En su intervención, mostró su apoyo a los jóvenes activistas y les animó a continuar su lucha: "A exigir cuentas a nuestra generación porque mi generación ha fracasado a la hora de salvaguardar la justicia y también el planeta. (...) Mi generación tiene una gran responsabilidad y la vuestra tiene que exigirnos que rindamos cuentas".

Guterres también recogió las palabras de los ponentes para insistir en que quienes menos han contribuido a la crisis climática y los más pobres son quienes más las sufren, a la vez que lanzó un alegato contra los combustibles fósiles y en concreto contra los subsidios pagados con el dinero de los contribuyentes al diesel o al carbón. "No tienen derecho a que nuestro dinero sirva para fomentar la sequía y los huracanes", dijo.

El lunes, los líderes mundiales, entre quienes también estarán el primer ministro británico, Boris Johnson, o el italiano, Giuseppe Conte, compartirán sus planes específicos, después de escuchar la intervención de Greta, que abrirá junto a Guterres la cumbre.