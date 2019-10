Turquía bombardea a los kurdos mientras Trump defiende la retirada de EE UU

Aviones turcos han comenzado a bombardear zonas civiles en el noreste de Siria, poco después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciara el comienzo de la ofensiva contra la región, confirmó hoy el portavoz de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), Mustafa Bali.



"Aviones turcos han comenzado a llevar a cabo ataques aéreos contra zonas civiles. Hay un gran pánico entre la gente de la región", indicó Bali, portavoz de la alianza liderada por kurdos, en su cuenta de Twitter.



El Centro de Coordinación y Operaciones Militares de las FSD dijo en su cuenta de Twitter que piden a EEUU y la coalición "una zona de exclusión aérea para detener los ataques contra las personas inocentes".



Erdogan precisó que la operación se dirige tanto contra Estado Islámico (EI) como contra las milicias kurdosirias Unidades de Protección Popular (YPG), que dominan el noreste de Siria y que habían recibido el respaldo de Estados Unidos. Ankara considera "terroristas" a estas milicias kurdosirias por sus vínculos con el grupo armado PKK, activo en suelo turco.





El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, conversa por teléfono desde su despacho. REUTERS

The United States has spent EIGHT TRILLION DOLLARS fighting and policing in the Middle East. Thousands of our Great Soldiers have died or been badly wounded. Millions of people have died on the other side. GOING INTO THE MIDDLE EAST IS THE WORST DECISION EVER MADE.....

....IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY! We went to war under a false & now disproven premise, WEAPONS OF MASS DESTRUCTION. There were NONE! Now we are slowly & carefully bringing our great soldiers & military home. Our focus is on the BIG PICTURE! THE USA IS GREATER THAN EVER BEFORE!