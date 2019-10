Johnson y Varadkar ven un "camino" hacia un "posible acuerdo" del Brexit

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, y su colega irlandés, Leo Varadkar, se mostraron hoy convencidos de que existe un "camino" hacia un "posible acuerdo" sobre el "brexit".

"Ambos continúan creyendo que alcanzar un pacto va en favor de los intereses de todos", señala un comunicado conjunto divulgado por Londres y Dublín tras un encuentro entre ambos mandatarios en el norte de Inglaterra.

A pesar de que la Unión Europea ha acogido con frialdad la propuesta de acuerdo que presentó el Reino Unido la semana pasada, los líderes británico e irlandés aseguran que las negociaciones continuarán de forma "intensiva" durante los próximos días.

En la reunión, tras la que no hubo comparecencias ante los medios de comunicación, Johnson y Varadkar prepararon el terreno para la cumbre europea de la próxima semana, vista como una de las últimas oportunidades para cerrar un pacto antes de la fecha límite del 31 de octubre.

Su diálogo se centró en dos de los principales puntos de discrepancia entre ambos lados del canal de la Mancha: el régimen aduanero en el que estará Irlanda del Norte tras el "brexit" y la posibilidad de que la Asamblea norirlandesa tenga poder de veto sobre el mecanismo para evitar una frontera entre las dos irlandas.

El Reino Unido quiere que Irlanda del Norte abandone la unión aduanera comunitaria, pero Bruselas considera que no existe la tecnología necesaria para romper ese régimen sin establecer controles físicos entre las dos irlandas.

Londres considera asimismo que la Asamblea autónoma de Belfast debe poder acabar de manera unilateral con la polémica salvaguarda norirlandesa, algo a lo que la UE también se ha opuesto hasta ahora.

Johnson y Varadkar "mantuvieron una detallada y constructiva" conversación alrededor de esos asuntos, señaló el comunicado conjunto tras la reunión.

Abordaron asimismo el "potencial fortalecimiento de las relaciones bilaterales" entre ambos países.

Ayer, Varadkar había advertido de que existen "grandes dificultades" para acercar las posturas sobre el "brexit" en los próximos días.

"No ha habido ningún cambio en la posición negociadora de la Unión Europea. Nosotros acordamos nuestras líneas maestras en los consejos europeos. Éstas no han cambiado y, ciertamente, no pueden cambiar hasta la reunión de la próxima semana", afirmó.