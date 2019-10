El Parlamento británico pospone la votación sobre el acuerdo del Brexit

El Gobierno británico decidió este sábado no someter a la votación parlamentaria el acuerdo del "brexit", tras la aprobación de una enmienda que fuerza al primer ministro, Boris Johnson, a pedir una prórroga más allá del 31 de octubre.



La Cámara de los Comunes, reunida hoy en sesión extraordinaria, aprobó una enmienda que obliga al Gobierno del primer ministro Boris Johnson a solicitar una prórroga del "brexit" más allá del 31 de octubre, la fecha para la ruptura británica de la UE.



La iniciativa, introducida por el diputado independiente Oliver Letwin (exconservador), fue aprobada por 322 votos a favor y 306 en contra.







MPs have decided by 322 votes to 306 to amend the Government's approval motion.

