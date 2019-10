Un incendio deja calcinado un castillo japonés declarado Patrimonio de la Humanidad

Un incendio ha dejado calcinado el castillo de Shuri, un emblemático palacio de la región japonesa de Okinawa declarado desde 2000 Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha informado la agencia de noticias local Jiji.

El incendio, que se ha comenzado de madrugada el jueves, ha devorado el castillo situado en la localidad de Naha en unas pocas horas. "He empezado a verlo después de que escuchara el sonido de una sirena", ha contado Ran Sakamoto, un estudiante universitario que reside en las inmediaciones. "Unos 30 minutos después, el humo se ha vuelto de repente rosa y me he dado cuenta de que esto era muy grave", ha señalado.

Una trabajadora de unos 50 años ha llegado al lugar del incendio tras escuchar las sirenas en torno a las 2.30 horas. "El Castillo de Shurjo era espectacular. Siempre ha estado ahí", ha afirmado. "Es tan duro. No puedo parar las lágrimas", ha añadido.